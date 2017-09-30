“الصحة” لم يتم العثور على عطر “ريلاكس” لتحليلها ومعرفة مدى صحة ما يتردد

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تعليقا على الخبر المنشور تحت عنوان “وزارة الدفاع الجزائرية تحذر من تداول عطر سام ريلاكس تقتل في ثلاثة أيام”، حيث تصاعد الموضوع إلى تعليق وزارة الدفاع الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن الموضوع أخذ منحى آخر غير أنها مجرد “شائعة” تتردد حول عطر ريلاكس.

وتابع موقع مصر 365 تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد حيث أظهر عن صدور تقرير يثبت أن عطر “ريلاكس” ضار جداَّ بالصحة العامة، عقب أن هذا الخبر صدر منذ أيام مضت وليس اليوم، حيث أوضح أن مباحث التموين بذلت المزيد من الجهد حيث قامت بإدراج حملات تفتيشية على محلات بيع العطور وبالإضافة التفتيش الصيدلي للتعاون في المجال الفني ليتم العثور على عبلة واحدة من عطر “ريلاكس” لتقوم الهيئات المختصة بتحليله للتأكد من صحة هذا الخبر، وأشار أنه إلى حتى الوقت الراهن لم يتم العثور على زجاجة عطر واحدة من هذا العطر.

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وأوضح خالد مجاهد أنه لم يتم العثور على عطر ريلاكس لا الحقيقي الأصلي ولا حتى المغشوش، وأضاف أن محلات بيع العطور عن طريق تفتيش مباحث التموين لم يتم العثور عليها.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد أن عطر ليس لا يوجد شيء مسجل في مصر تحمل اسم “عطر ريلاكس” بإدارة الصيدلة حيث أوضح أن العطور لا تسجل مطلقاً في وزارة الصحة، وأشار أن عطر ريلاكس كسائر العطور لذلك قامت مباحث التموين بالبحث عنه.

وأشار خالد مجاهد أنه تم إدراج العديد من حملات التفتيش على الصيدليات ومازالت الحملات مستمرة إلى الوقت الحالي التي بدأت منذ ثلاثة أيام في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وأشار أن الصيدليات الكبرى مثل صيدليات سيف، والعزبي، ورشدي لم يتم العثور على زجاجة عطر واحدة، وناشد الجميع أن من يعثر على عبوة واحدة من عطر “ريلاكس” يقوم بتوصيلها إلى وزارة الصحة والسكان أو حتى يتم الإبلاغ عن أماكن تواجدها عن طريق الإبلاغ على الخط الساخن الخاص بإدارة الصيدلة 25354150.

وأشار الدكتور خالد مجاهد أنه بمجرد الوصول إلى عبوة واحدة من هذا العطر سيتم تحليلها لمعرفة مدى صحة ما تردد عنه، وأوضح أنه بما أن هذا العطر غير مسجل بوزارة الصحة والسكان المصرية فلن يستطيع التأكيد أو النفي عما يتردد من هذا الكلام الدائر حول عطر ريلاكس.

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