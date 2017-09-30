“مرور القاهرة” البدء في أعمال إنشاء 2 بئر صرف في حدائق القبة لمدة 25 يوم

Advertisements

تتميز منطقة حدائق القبة الكثافة المرورية العالية وحرصا من قبل الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة قامت بالإعلان عن قيام أعمال إنشاء عدد اثنين بيارة للصرف الصحي في منطقة حدائق القبة تستغرق مدة زمنية كبيرة جداَّ تصل إلى خمسة وعشرين يوم حيث تبدأ من غداً الأول من شهر أكتوبر إلى يوم الخامس والعشرين منه لعام 2017، على أن يتم توفير أعداد كبيرة من رجال المرور للعمل على توفير حالة من السيولة المرورية في المنطقة.

وتابع موقع مصر 365 ما قامت به الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة من تصريحات للبدء في أعمال إقامة عدد اثنين بيارة خاصة بالصرف الصحي أمام محطة كوبري حدائق القبة، وذلك بالتحديد في مطلع كوبري الطاهرة ليتم أعمال إقامة عدد اثنين بئر للصرف الصحي لمدة خمسة وعشرين يوم، وذلك وسط قيام تدابير أمنية وتدعيم الطريق بكافة الخدمات من قبل إدارة المرور ليتم توفير السيولة المرورية في هذه المنطقة، والعمل على تسهيل حركة مرور السيارات.

Advertisements

وأوضحت مصادر أمنية، أن الجهاز التنفيذي للصرف الصحي ومياه الشرب قام بالحصول على تصريح ليتم إقامة اثنين بيارة صرف صحي في منطقة حدائق القبة على أن تتم أعمال البناء في الأول من شهر أكتوبر القادم لعام 2017، إلى تاريخ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر القادم.

وقامت إدارة مرور محافظة القاهرة بإشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قرار الإدارة العامة لمرور القاهرة بإغلاق محيط “كوبري الطاهرة” الواقع في طريق قصر القبة بسبب البدء في أعمال إنشاء بيارتين للصرف الصحي في هذه المنطقة.

وقامت إدارة مرور محافظة القاهرة بالعمل على وجود التدابير الأمنية اللازمة وتوفير الخدمات الأمنية من قبل رجال المرور بالإضافة إلى تواجد أوناش في الإدارة محيط الأعمال لحين الانتهاء من أعمال الإنشائية اللازمة لإقامة اثنين من البيارات الخاصة بالصرف الصحي.

وأعلنت مصادر مسؤولة أن أعمال إنشاء اثنين من بيارات الصرف الصحي ستبدأ من منطقة “محكمة كوبري القبة” إلى اتجاه “كوبر الطاهرة” في الجزيرة الوسطى، ليتم استقطاع ثلاثة متر من جانبي الجزيرة الواقعة بنهر الطريق، وكذلك بمنطقة “الحديقة الوسطى” القائمة أمام سور “قصر القبة” في ميدان حدائق القبة، وأضافت المصادر أنه تم ترك حوالي خمسة متر في الاتجاه القادم من أسفل “كوبرى القبة” ليتم تسيير السيارات في هذه المنطقة.

أقرا المزيد أمن القاهرة: تواجد أمني مكثف فى شوارع القاهرة لمراقبة أسعار تعريفة سيارات الأجرة