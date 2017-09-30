أرقام صادمة للمصريين في التعداد السكاني الجديد

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تفاجئ العديد من المصريين بعد أن تم الإعلان عن التعداد السكاني الجديد لجمهورية مصر العربية، الذي أثبت أن الأرقام لا تكذب أبدا، فقد أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الدولة والحكومة وأبرزهم رئيس مجلس الوزراء، وبالنظر بعيد عن أرقام التعداد السكاني لجمهورية مصر العربية فقد شهد التعداد السكاني لمصر أرقام كانت سبب في صدمة الجميع عكس ماهو معروف بين المصريين.

وبالنسبة إلى المقولة المشهورة في مصر والسائدة التي تعبر عن لسان حال الملايين من المصريين الحاصلين علي مؤهلات جامعية وفي انتظار دورهم في فرص العمل فالكثير ينصح بأن الجامعة ليست الطريق الوحيد أمام الشباب للالتحاق بفرص العمل وتعتبر هذه المقولة سبب من أسباب التعداد السكاني في الحاصلين علي المؤهل الجامعي تعدو 4 ملايين نسمة وتعتبر هذه نسبة كبيرة بالمقارنة بعدد المصريين الذي تعدي 94 مليون نسمة.

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وبالنظر إلى الغير ملتحقين بالتعليم فإن التعداد السكاني أكثر من 28.8 مليون نسمة تقريب ثلث التعداد السكاني لمصر في الوقت الذي تنادي فيه الدولة والحكومة المصرية بأهمية التعليم في المجتمع المصري ومساعدة التعليم علي خلق إنسان جديد يساهم في دعم الدولة والصعود بمستقبل الدولة ودفع عجلة الإنتاج، وقد علق العديد علي هذه الأرقام قائلا إحنا مش دول فقيرة وكل ما ينقصنا هو الترشيد ويكتفي بأن الظروف التي تمر بها البلاد وحال البلد ماشي وبالنظر إلى قلة التعليم والجهل فهذا هو ما يؤثر بالسلب علي البلد، وأكد أن الزيادة السكانية ليس مقياس للمشاكل ومن الممكن تحويل الزيادة السكانية إلى عامل إنتاج وحافز للجميع وأعطي مثال للتعداد السكاني للصين والهند وتقدمهم فى العديد من المجالات.

ويذكر أن محافظة القاهرة تعتبر أعلي محافظة في جمهورية مصر العربية بالنظر إلى التوزيع الجغرافي فان المحافظة مساحتها صغيرة بالنظر إلى أكثر من محافظة أخرى ولكن بسبب أن القاهرة هي العاصمة فأنها توجد بها العديد من الهيئات و الوزارات والمنشآت الحكومية والسكن فيها صعب جدا، ولكن القاهرة تتصدر محافظات مصر من حيث التعداد السكاني للمحافظة فقد بلغ تعداد سكانها 9.5 ملايين نسمة.