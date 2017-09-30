تعرف على رد “جمال عيد” تعليقا على تصريحات “معتز عبدالفتاح”

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تابع موقع مصر 365 التعليقات المسبقة التي صرح بها أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة “معتز بالله عبدالفتاح” حيث صرح قائلا أن المشكلة في مصر كبيرة بل وهي مزدوجة أيضا حيث أوضح أن هناك بعض من الأخطاء تقع على الحكومة المصرية، واستئناف حديثه قائلا وهناك أيضا أخطاء تقع أيضا على عاتق الشعب في مصر.

وأضاف معتز بالله عبدالفتاح قائلا: “لو تم اصطحاب الحكومة إلى أي دولة أخرى فمن الممكن أن تنجح بمساعدة الشعب هناك”، وأشار أن هناك أخطاء تتحملها الحكومة المصرية حيث أن الشعب المصري يسعى دائما إلى إثارة الضحك والسخرية على جميع المواقف.

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ردا على تعليق الدكتور معتز بالله عبدالفتاح الذي قال فيه: “الحكومة تقدر تنجح مع شعب تاني غير المصريين”، حيث صرح مدير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” جمال عيد المحامي الحقوقي عبر حسابه الإلكتروني الشخصي قائلا: “طيب سيبونا وامشوا أو سيبونا نمشي! غير كدة، تبقى راجل معتز”.

والجدير بالذكر أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هي منظمة غير تابعة لأي نظام حكومي تختص في مجال الدفاع عن حرية التعبير في دول شمال إفريقيا بالإضافة إلى مناطق الشرق الأوسط، ويقع مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة، وقد أنشأها المدير التنفيذي الحالي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، تقوم الشبكة بجميع العديد من المطبوعات وإدراج حملات دعائية بالإضافة إلى قيام الشبكة بنشر تقارير وبيانات من عدد كبير من منظمة حقوق عربية في العالم العربي وهي حوالي مائة وأربعين منظمة، ليتم إعادة نشرها بصفة يومية من خلال الموقع الرسمي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتعمل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول العربية على مساندة حرية التعبير وخصوصا حرية تعبير وسائل الإعلام المختلفة وحرية التعبير على الإنترنت، كما تقوم الشبكة بالدفاع عن الأشخاص الذين يحتجزون بسبب التعبير عن آرائهم الشخصية، كما تقوم الشبكة أيضا بمهاجمة الرقابة التي تقوم بفرضها بعض الحكومات العربية، ويعد استخدام الإنترنت متاح في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن ولكن من الصعب أن يتم العثور على معلومات في مجال حقوق الإنسان ليقوم موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتقديم موقع متميز للقراء في العالم العربي ليتم سهولة الحصول على معلومات عن حقوق الإنسان وتعرض أنشطتها الشبكة في المنطقة العربية.

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