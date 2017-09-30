“آيتن عامر” تعلن مشاركتها في حملة مقاطعة شركات الاتصالات اليوم

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رصد موقع مصر 365 ردود الأفعال المضادة لقرار رفع شركات الاتصالات الثلاثة “فودافون، وأورانج، واتصالات” زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة تصل إلى 36%، حيث أن الشركات تحملت العديد من النفقات من أجل إدراج خدمات الجيل الرابع 4g، فهذه الزيادة من المفترض أنها ستعود بالفائدة على الشركات الثلاثة وعلى شبكتها وستعود على المواطن أيضا بحسب أنه سيقوم بدفع نظير الحصول على هذه الخدمات.

ورغبت شركات الاتصالات الثلاثة بعدم تحمل التكاليف وحدة لتطوير شبكتها وطلب الدعم من الحكومة المصرية التي رفضت تلجأ هذه الشركات إلى تطوير شبكتها على حساب المواطن المصري وحدة، وقامت شركات المحمول الثلاثة بالإعلان عن زيادة أسعار جميع كروت الشحن وتقليل القيمة الرصيد المتاح من الكارت لتصل الزيادة على نسبة كروت الاتصالات ما يقارب من 36% وهذه زيادة تعد كبيرة على الشعب المصري الذي يعاني صراع كبير بسبب زيادة جميع أسعار السلع في ظل ارتفاع الأسعار الحالية.

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وصرحت الفنانة “آيتن عامر” انضمامها إلى حملة إدراجها العديد لمقاطعة الشركات الثلاثة بعد قرارات لزيادة 36% على قيمة كروت الشحن، وأضافت أنها تنضم لحملة المقاطعة من أجل تضامنها مع محدودي الدخل من الشعب المصري.

حيث صرحت آيتن عامر على صفحتها الشخصية “إنستجرام” قائلة “صباح الخير يا جماعة هنعمل مقاطعة لشركات الاتصالات علشان الناس الغلابة، هنبدأ إن شاء الله النهاردة من الساعة السابعة المغرب وياريت كل واحد يضبط موبايله على وضع الطيران لغاية بكرة الساعة سبعة المغرب تاني يوم الحركة دي هتخسرهم مليارات في البورصة”.

والجدير بالذكر عن قيام عضو مجلس النواب “هيثم الحريري” بتقديم طلب إحاطة موجه إلى ياسر القاضي وزير الاتصالات المصري بشأن إقرار شركات الاتصالات زيادة أسعار كروت الشحن.

كما قام أيضا المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق محمود بإقامة دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية يختصم فيها ضد رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس مجلس الوزراء ليتم إلغاء القرار الصادر من قبل شركات المحمول الثلاثة العاملة في السوق المصري بزيادة أسعار كروت الشحن بنسبة كبيرة جداَّ تصل إلى 36%، حيث أدرجوا زيادة في أسعار بيع كروت الشحن ومع نقص القيمة الفعلية التي يمنحها كارت الشحن.

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