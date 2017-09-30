حماية المستهلك يتابع خطوات “الصحة” و”الداخلية” بشأن عطر ريلاكس

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تابع موقع مصر 365 التحذيرات التي صدرت بشأن عطر “ريلاكس” حيث صدرت تحذيرات عبر السوشيال ميديا من أن هذا العطر ضار وخطير على الصحة العامة كما أنه في بعض الأحيان يؤدي إلى الوفاة، كما أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية تحذير من استعمال عطر ريلاكس حيث أنه يتسبب في الوفاة بعد ثلاثة أيام.

خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح لعطر “ريلاكس” بالدخول إلى الأراضي المصرية، حيث تنتشر في الفترة الحالية أزمة بشأن عطر “ريلاكس”.

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وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج العديد من الحملات التفتيشية على الأسواق المصرية وخصوصا في المحلات المتخصصة في بيع العطور، بإضافة إلى إدراج إدارة التفتيش الصيدلي بإدراج حملات تفتيش أيضا على جميع الصيدليات ولم يتم العثور على عبوة واحدة من عطر “ريلاكس:.

وصرح رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أن عطر “ريلاكس” هو عطر مستورد من الخارج، ويتم صناعة هذه العطر في شركات محلية مصرية حاصلة على تحصيل من وزارة الصحة والسكان المصرية لتقوم بتصنيع العطور.

وأشار عاطف يعقوب أن جهاز حماية المستهلك يتابع أعمال وزارة الداخلية ووزارة الصحة والسكان بشأن هذه القضية، ومدى انتشار هذا العطر في الأسواق المصرية، وفي انتظار قرارات وزارة الصحة والسكان حيث ستقوم بتحليل هذه العطر حين وجوده لمعرفة حقيقة هذا الأمر.

وطالب عاطف يعقوب من جميع المواطنين المصريين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة قامت باستخدام عطر “ريلاكس” أو أي إصابات تسبب فيها هذا العطر، وأضاف أن هذه قد تكون “شائعة” أو “لعبة” من قبل مجموعة من التجار.

وصرح المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممدوح رمضان أن الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة لم تقوم بضبط أي عبوة واحدة من عطر “ريلاكس” كما أوضح أن الوزارة قامت بأخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم تداول هذا العطر في الأسواق المصرية حرصاً منها على صحة المواطن المصري، وطالب مع جميع مديريات التموين تدشين حملات تفتيشية موسعة على جميع الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المخصصة في بيع العطور.

وطالب ممدوح رمضان كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالإضافة إلى هيئة الجمارك المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من عدم دخول عطر ريلاكس إلى البلاد.

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