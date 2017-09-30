“بيطري القليوبية” تضبط طن من اللحوم الفاسدة في مصنع لحوم

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تابع موقع مصر 365 قيام الجهات المسؤولة في محافظة القليوبية بضبط كمية ضخمة من اللحوم الفاسدة داخل مصنع يقوم بتصنيع اللحوم قائم في محافظة القليوبية، حيث نجحت مديرية الطب البيطري التابع لمحافظة القليوبية ضبط طن من اللحوم الفاسدة داخل مصنع للحوم قائم في منطقة العبور.

حيث نجحت مديرية الطب البيطري التابعة لمحافظة القليوبية حيث قامت بضبط طن من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي في منطقة العبور، وذلك في إطار التعاون بينها وبين إدارة التفتيش على منتجات اللحوم التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية.

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وصرح مدير إدارة المجازر والصحة العامة في محافظة القليوبية الدكتور ناصر أبو سنة عن قيام مديرية الطب البيطري بتدشين حملة تفتيش موسعة على مصنع يقوم بإنتاج اللحوم حيث تبين من معاينة الحملة للحوم المتواجدة داخل المصنع بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أسفرت حملة تفتيش مديرية الطب البيطري عن ضبط كمية ضخمة تقدر بحوالي طن من اللحوم الفاسدة الغير صالحة للاستخدام الآدمى موجودة داخل مصنع لتصنيع اللحوم قائم في المنطقة الصناعية في منطقة العبور.

ليتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 9688 جنح منطقة العبور ليتم عرض المحضر ضبط طن من اللحوم الفاسدة في مصنع بالمنطقة الصناعية بالعبور ليتم عرضه على النيابة العامة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات حيال الواقعة.

والجدير بالذكر أن اللحوم تعد من الأطعمة سريعة التلف حيث تفسد اللحوم بسبب عدم حفظها في ظروف معينة بالإضافة إلى درجة حرارة معينة داخل المبردات، وهناك طرق عديد لمعرفة أن اللحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنها ملمس اللحم نفسه حيث إذا كان اللحم لزج أو به إفرازات غير طبيعية فهذا من أوضح مظاهر فساد اللحم.

ومن مظاهر فساد اللحوم أيضا رائحة اللحم حيث أن اللحم الفاسد له رائحة كريهة بسبب تخثر اللحم، وكذلك يتبعه تغيير لون اللحم، كما تلعب عملية تخزين اللحوم دور فعال في الحفاظ على اللحم ومدى صلاحية هذا اللحم حيث ان اللحم يبقى صالح بعدة ساعات فقط بعد عملية الذبح، ويجب حفظه في المبردات لعدة أشهر.

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