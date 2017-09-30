الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يؤكد انه لا زيادة فى قيمة الباقات والزيادة فقط فى كروت الشحن

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قال المهندس “مصطفى عبد الواحد”، القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لايوجد ارتفاع في قيمة الباقات من الدقائق والإنترنت التي يشترك فيها عدد من مشتركي المحمول.

وأشار “عبد الواحد”: “أن ما تم تنفيذه بدءاً من يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر هو تغيير النظام في أسعار وقيمة الرصيد كروت الشحن والشحن على الهوا والشحن عن طريق الكاش”.

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وأوضح أن الكارت فئة 5 جنيهات يظل سعره 5 جنيهات ولكن سيحصل المستخدم على رصيد بقيمة 3.5 جنيهات، أما الكارت فئة 10 جنيهات فأصبح سعره 10 جنيهات وسيحصل المستخدم على رصيد 7 جنيهات، والكارت فئة 15 جنيهاً بسعر 15 جنيها ورصيد 10.5 جنيهات، و الكارت فئة 25 جنيها يظل سعره 25 جنيها، ويعطى رصيد 17.5 جنيهاً، والكارت فئة 50 جنيهاً يظل سعره 50 جنيهاً برصيد 35 جنيهاً، والكارت فئة 100 جنيه يظل سعره 100 جنيه ورصيد 70 جنيهاً.

وتابع أن الشحن على الهوا أياً ما كانت القيمة وبأقل قيمة 5 جنيهات و يستفيد العميل برصيد على الخط بنسبة 70 في المائة من سعر الشحن.

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وأضاف “عبد الواحد”: “إن شركات التليفون المحمول أجرت مناقشات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال الفترة الماضية للحديث عن أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للجمهور، وذلك فيما يتعلق بالوصول إلى قائمة توافق تضمن توفير حد مقبول لإجراءات التشغيل وبدون أى تأثير سلبى على جودة الخدمة المقدمة للجمهور”.

وأردف “أن شركات المحمول الثلاثة كانت تتكلف عن المواطن ضغط ضريبة المبيعات التى تبلغ قيمتها 14 في المائة، إلى جانب 8 في المائة ضريبة جدول، ولكن من الآن سيبدأ تحميل هذه الضرائب على المستخدم، وهذا بحسب القانون، خاصة فى ظل زيادة ضغوط المصاريف التشغيلية للشركات وحتى تستطيع توفير الأجهزة الضرورية لتحسين مستوى خدمة شبكتها والمضي قدماً نحو تقديم الخدمات بشكل مميز خاصة مع انطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول”.