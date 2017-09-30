“الوحدات الصحية بالقليوبية” اقتصر دورها على تنظيم الأسرة وتطعيم الأطفال

Advertisements

تابع موقع مصر 365 قطاع الخدمات الصحية في محافظة القليوبية حيث قامت الدولة المصرية إنفاق ملايين من الجنيهات المصرية على إنشاء عدد كبير من المؤسسات والوحدات الصحية في جميع قرى ونجوع محافظة القليوبية للعمل على تقديم خدمات صحية متميزة في المجال الطبي للبسطاء، إلا أن هذه الوحدات لم تنجح تقديم هذه الخدمات الطبية التي كانت الأساس في إنشائها، وأصبحت فقط مراكز تطعيم الأطفال وصحة الأسرة وتسجيل حالات المواليد.

وتشمل محافظة القليوبية لحد من مائة وأربعة وتسعين وحدة صحية تم توزيعها على جميع قرى ونجوع المحافظة لتقديم خدمات طبية متميزة للبسطاء القاطنين لمثل هذه المناطق، غير أن القائمين بالعمل على هذه الوحدات حولها إلى مركز خاصة بتنظيم الأسرة وتطعيم الأطفال وتسجيل حالات المواليد ولم تقدم أي خدمات طبية للمرضى ليتم إهدار المال العام بطريقة صارخة، ويتكبد أهالي هذه المناطق السفر إلى المستشفيات الكبرى في المدن المجاورة لهم لتلقي العلاج وحالتهم الصحية.

Advertisements

وأصبحت الوحدة الصحية بالقشيش التابعة لمركز شبين القناطر بتصريح عدد من المقيمين في هذه المنطقة أن الوحدة الصحية قاصرة فقط على وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل بالإضافة إلى وجود تطعيمات الأطفال، أوضح أنه لا توجد أي خدمات طبية في الوحدة.

كما أضاف المقيمين في منطقة شبين الكوم أن أهالي المنطقة يعتمدون على القوافل الطبية التي تدشنها جامعة بنها في مختلف المؤسسات والوحدات الصحية في المنطقة حيث أن هذه القوافل الطبية تقدم خدمات طبية مجانية، وخصوصا أن القوافل الطبية تشمل عدد كبير من الأطباء العاملين في مختلف المجالات الطبية كما تقدم القوافل الطبية إجراء التحاليل والأشعة بالمجان وتقدم أيضا العلاج بالمجان.

تقدم مصدر عامل بالوحدة الصحية بالقشيش بطلب إلى وزارة الصحة والسكان للعمل على زيادة عدد التخصصات الصحية في الوحدة الصحية بقرية القشيش، حيث أن الوحدة بها تخصصات طب أسنان وطب أطفال فقط، على الرغم من أنها تخدم عدد كبير من المواطنين المصريين بحوالي أكثر من خمسين ألف مواطن مصري، كما طالب الوزارة أيضا بزيادة نسبة العلاج التي تقدمها الوحدة الصحية للمواطنين.

وصرح وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة القليوبية إن هناك لجان من وزارة الصحة تعمل بطريقة شبه يومية تقوم بالمرور على الوحدات الصحية ليتم متابعة عمل الأطباء وفريق العاملين في الوحدات الصحية ومتابعة الخدمات المقدمة إلى المواطنين في المجال الطبي.

أقرا المزيد “الصحة” تطلق قوافل علاجية بالمجان من 8 إلى 15 سبتمبر الجاري