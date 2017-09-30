الإحصاء تعلن عن تعداد المصريين المقيمين بالخارج

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن إجمالي أعداد المصريين ممن يقيمون خارج البلاد قد وصل مع نهاية عام 2016 إلى نحو 9 مليون و 470 ألف و 674 مصري، وقد قام بالإعلان عن هذا خلال الاحتفالية التي قام بها الجهاز هذا العام و التي قام خلالها بالإعلان عن النتائج التي وصلت إليها عملية التعداد التي قام بها الجهاز للمصريين خلال عام 2017.

وقد أضاف الجهاز خلال التصريحات التي قام بها أن معظم أعداد المصريين المقيمين في الخارج يقيمون في المنطقة العربية، مضيفا أن نسبة المصريين المقيمين في المنطقة العربية قد وصلت إلى 65% من إجمالي المصريين المقيمين في الخارج وفقا للإحصاءات الأخيرة.

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مما يعني أن أعداد المصريين المقيمين خارج البلاد في المنطقة العربية تصل إلى 6.2 مليون مصري.

في حين أن أعداد المصريين المقيمين في الدول الأوروبية والتي أعلن عنها الجهاز خلال التصريحات التي قام بها في الاحتفالية قد وصلت وفقا للإحصاءات الأخيرة إلى 1.2 مليون مصري، وبالتالي فإن النسبة التي تشكلها أعداد المصريين المقيمين في الدول الأوروبية من إجمالي أعداد المصريين المقيمين في الخارج قد وصلت إلى 13.2%.

في حين أن الجهاز قد أضاف أيضا خلال التصريحات التي أعلن عنها أن أعداد المصريين المقيمين في الخارج في الأمريكيتين قد وصلت إلى 1.6 مليون مصري، وذلك من إجمالي أعداد المصريين المقيمين في الخارج، وبالتالي فإن هذا العّديد يشكل نسبة تصل إلى 16.7%.

يأتي بعد ذلك أعداد المصريين المقيمين في باقي المناطق خارج البلاد، والتي تصل نسبتهم إلى 3.7% حيث أعلن الجهاز خلال التصريحات التي قام بها أن تلك النسبة مقيمة في أُستراليا و الدول الآسيوية، في حين أن نسبة المصريين المقيمة في الدول الأفريقية والتي أعلن عنها الجهاز خلال الاحتفالية قد قدرت بنحو 0.5% من أعداد المصريين المقيمين في الخارج.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي أعلن عنها جهاز التعبئة والإحصاء والتي قام خلالها بالإعلان عن التعداد السكاني في مصر خلال عام 2017، كما وقام خلال الاحتفالية بالإعلان عن كافة التفاصيل التي تتعلق بالتعداد السكاني الخاص بالمصريين خارج البلاد.

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