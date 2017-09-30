السيسي يطلب تَطبيق أفضل معايير الجودة من رئيس العاصمة الإدارية الجديدة خلال اجتماع اليوم

Advertisements

قام السيسي اليوم بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس “أحمد عابدين”، حيث تمت مناقشة العديد من الأمور الهامة التي تتعلق بالدولة.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير “علاء يوسف” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها بعد انتهاء الاجتماع، أن الاجتماع قد شمل مناقشة مجموعة من الأمور التي تتعلق بالموقف التنفيذي التابع للعاصمة الإدارية الجديدة واستعراضه.

Advertisements

حيث تم عرض كافة المُعدلات التي تتعلق بالتنفيذ والتي تتميز بالجودة وارتفاع معدلات التنفيذ بالنسبة للوحدات السكنية التابعة للعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر طرحها خلال الفترة القادمة وذلك من قبل رئيس الشركة.

هذا بجَانب المفاوضات التي تتم خلال الفترة الحالية والتي تقوم بها الشركة مع عدد من الشركات الأخرى التي تعمل في مجال التطوير، ويأتي هذا بهدف إتمام عمليات التطوير للمناطق الجديدة التابعة للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك التطورات التي مرت بها تلك المفاوضات خلال الفترة الأخيرة، هذا ما تم عرضه من قبل المهندس “أحمد عابدين” خلال اجتماع اليوم.

وخلال التصريحات التي قام بها المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، فقد أضاف ان الرئيس قد شدد خلال الاجتماع الذي عقده اليوم على حاجة الفترة القادمة للمزيد من العمل الجاد، وذلك بهدف الانتهاء من الإنشاءات التي تقوم الشركة بها خلال الفترة الحالية والتي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث من المقرر أن يتم الإنتهاء من تلك الإنشاءات في الفترة الزمنية التي تم تحديدها وفقا للجدول الزمني، وأضاف أيضا أنه لابد من مراعاة كافة المعايير التي تقوم عليها الجودة، واستخدام أحدث التكنولوجيا في إتمام تلك الإنشاءات، حيث من المقرر أن تعتبر تلك العاصمة الجديدة بمثابة الواجهة الحضارية التي تقوم عليها البلاد والتي تمثل البلاد أمام العالم.

جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها المتحدث الرسمي اليوم والتي تتعلق بالاجتماع الذي قام به الرئيس اليوم مع رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة مجموعة من الأمور التي تتعلق بإنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة والجدول الزمني الخاص بالمشروع.

اقرأ أيضا: