بالصور اعلان بيع منزل يثير الجدل في مصر 

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أغرب إعلان بيع منزل في مصر فقد أثار إعلان بيع منزل في مصر جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ، بسبب الكلمات التي استخدمها صاحب الإعلان عرض المنزل للبيع فقد كتب صاحب الإعلان علي جدران منزله الذي يريد عرضه للبيع “المنزل للبيع لسوء الجيرة”.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الإعلان وقام رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بتداول الصورة علي أوسع نطاق ، وقام رواد مواقع التواصل الإجتماعي علي فيسبوك وتويتر بالتعليق علي الإعلان الخاص ببيع المنزل وعلقوا علي صورة الإعلان أيضا بالسخرية من صاحب الإعلان واتهامه بأنه يكيد لجيرانه، واتهامه أن الإعلان للسخرية وأنه يريد الشهرة وليس غيرها، وأكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن صاحب المنزل إذا كان جاد في بيعه، لم يكن يكتب هذه العبارة التي سوف تؤدي إلى تجاهل المشترين للمنزل وعدم ظهور مشترين محتملين للمنزل بسبب سوء الجيران الذي قد وصفه البائع في إعلانه.



هذا وقد ظهرت بعض بعض تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي علي أن هذا الشخص يوجه رسالة لجاره السيئ وأن الإعلان ليس للبيع أو للمرور معلقين أن الجار قبل الدار والجار الطيب نعم من الله سبحانه وتعالى وهذا احتجاج علي الجار وليس إعلان للبيع، وقد وضح بعض الأشخاص أن صاحب المنزل قد قام بالشكوى أكثر من مرة من الجيران بسبب بنائه رصيف في منتصف الشارع وأدى إلى تضييق الشارع عليه، وأضاف آخرون أن صاحب المنزل تم اتهامه ببناء جراج للسيارات والتسبب في ازعاجهم.