محمكة القضاء الإدارى تستقبل أولى الدعاوى القضائية ضد قرار ارتفاع اسعار كروت الشحن

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تقدم المحامي بالنقض والدستورية العليا “طارق محمود”، بدعوة قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برقم 26321 لسنة 71 قضائية، ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، يطالب فيها بإلغاء القرار الذى تم إصداره بخفض قيمة الرصيد الذي تعطيه كروت الشحن بنسبة تصل لـ 36%.

وأضاف “طارق محمود” في مضمون الدعوى المقدمة، أن هذا القرار يؤثر بشكل سلبي على حالة المواطن المصري البسيط، ويزيد من الضغوط والأعباء على الأسر المصرية ويزيد من المشاكل المادية في ظل هذه الأيام التي يشهد فيها المجتمع أزمة حادة في أسعار السلع خاصة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة منذ نوفمبر من العام الماضى والذى بدأته بتعويم الجنيه المصرى .

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وأضاف «محمود» أن شركات المحمول الثلاث تربح مليارات لا طائل لها كل عام من وراء المواطنين المصريين، بل إن مكاسبها السنوية تعلو بكثير أرباح شركات السلاح، وأن هذه الزيادة الضخمة في أسعار كروت الشحن ستقع على كاهل المواطن وترفع من ضغوط الأعباء اليومية على المواطن البسيط، كون خدمة الهاتف المحمول أحد الخدمات التي يستغلها المواطن العادي في برنامج حياته اليومي.

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وقال “محمود” أن هذا القرار الذي تم الطعن عليه هو معيب ومن الضرورى أن يتم إلغاؤه وهو مخالف لأحكام الدستور والقانون، نظراً للتعسف الواضح في إصدار هذا القرار وفى هذا الوقت بالتحديد الذي يعاني فيه أغلب الشعب المصرى من ارتفاع أغلب أسعار السلع .

ودعا “محمود” من خلال الدعوى المقدمة إلى إصدار حكم عاجل يحكم بإلغاء هذا القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن.

في تصريحه، وجه “طارق محمود” مناشدة إلى الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بضرورة سرعة التدخل لإلغاء هذا القرار التعجيزي فى حق المواطن المصري العادي، والذي يزيد من أعبائهم المعيشية اليومية، وتابع أن كل قرارات الرئيس السيسي تصب فى صالح المواطن البسيط، وذلك بعد أن وجه الشكر في كل خطاباته للمصريين على تحملهم لكل الضغوط والقرارات التي تم اتخاذها لتطوير الاقتصاد المصري، مشيراً الى أن صدور هذه الزيادة الكبيرة في هذا الوقت بالتحديد يعتبر بمثابة إهدار لكل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة في الفترة الماضية.