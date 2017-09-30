تعرف على أول تعليق رسمي من الرئيس”عبد الفتاح السيسي” على حفل الشواذ

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خرجت بعض التصريحات مؤخرًا من خلال السيد الدكتور صلاح سلام، والذي يعمل في منصب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه قد قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالتأكيد في وقت سابق إلى السيد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، ما مدى أهمية المجلس القومي للإنسان ودورها القوي في الحفاظ على الحقوق بالإضافة إلى التمسك باستمرار الحريات داخل بوتقة المجتمع وفى جميع الجهات.

وأضاف الدكتور صلاح سالم في آخر تصريحات صحفية صادرة عنه، أنه بالنسبة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قام مؤخرًا بالتحدث بخصوص شأن حفل الشواذ بالإضافة إلى حقوق المثليين والذي قد شكل أزمة كبيرة فى الفترة الأخيرة وكشف عن عدد كبير من الجرائم التي كانت تحدث في الخفاء حيث جاء أن هذا الحفل الذي أثير الجدل قد أقيم فى منطقة التجمع الخامس تعد هذه المنطقة أحد أهم المناطق المتميزة في مصر ويسكنها صفوة المجتمع.

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قد جاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال بهذا الصدد بعد أن أثير جدل موسع على جميع المواقع الإجتماعي والمواقع الإخبارية والصحفية وغيرها: “مصر رفضت رسميًا خلال اجتماعات جنيف إعطاء حقوق للمثليين”، وعن السبب وراء هذا قال: “باعتبار أن الأمر مخالف لخصوصية وتدين المجتمع المصري”.

وذكر الدكتور سلام في تصريحاته أنه بالنسبة إلى اللقاء الذي أجري مع السيد الرئيس هو لقاء دوري يأتي بصورة دائمة كل عام, حيث أنه يأتي في العادة متزامنًا مع الفترة التي يتم فيها إصدار المنظمة الحقوقية التقرير السنوي الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

والذي قد جاء فى فحواه أنه يتضمن عدد كبير من الأعمال بالإضافة إلى المنجزات والتي قد سبق وأن قام بها أعضاء المجلس الموقر, وعن أهم أهداف ومتطلبات المجلس في الفترة الحالية هو تحقيق مستوى أفضل لجميع المصريين وخاصة في مجال الحريات.

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