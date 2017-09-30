وزارة التموين تكشف حقيقة زيادة المقررات التموينية

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قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعليق على ما أثير مؤخرًا بشأن وجود بعض الزيادات على المقررات التموينية حيث خرجت بعض التصريحات من قبل بعض البقالين التموينيين في الفترة الأخيرة مصرحين ببعض الأنباء بشأن السلع التموينية الخاصة بالشهر الجديد والذي من المقرر أن يبدأ بيعها بداية من يوم غد وتوالت هذه الأنباء في الإنتشار على صفحات التواصل الاجتماعي.

ورد مؤخرًا أن هناك زيادة جديدة علي سعر الزيت التمويني الذي يتم صرفه بشكل شهري للمواطنين المقررين علي بطاقات الدعم وأنه يمكن الحصول عليها بداية من يوم غد الأحد والذي يوافق مطلع شهر أكتوبر حيث جاء فى تلك الأنباء أنه من المقرر أن يتم صرف هذه المقررات رسميًا مع باقي السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين الذكية المقررة في الشهر الجديد وعلى هذا جاء تعليق الوزارة بالنفي.

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من جهة أخرى، ورد أنه قد قام السيد ماهر عبد اللطيف والذي يعمل في منصب رئيس قطاع التخطيط التابعة إلى شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية والتي تتبع بدورها للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإعلان في أحدث تصريحاته الصحفية التي قد تم الكشف عنها مؤخرًا، أنه لم تصدر أي تعليمات فى الفترة الأخيرة من قبل وزارة التموين والتجارة تخص هذه الأنباء.

كما أكد رئيس قطاع التخطيط على أنه لم تصدر الوزارة أي بيان أو قرار يوحي بوجود اى زيادة في كميات الزيت المقرر صرفها، أما بالنسبة إلى سعر الزيت التموينى المقرر مع الشهر الجديد سوف يكون سعر أن زيت الخليط والذي يعد زنة 800 ملليجرام سوف يتم بيعه بحوالي 14 جنيها أما من جهة أخرى فقد ورد أنه بالنسبة إلى سعر زيت عباد الشمس والذي يعد زنة اللتر من المقرر أن يتم صرفه بسعر 20.5 جنيها وأنه سوف يتم صرفه لمن يرغب من اْصحاب البطاقات دون أي وجود لأي زيادة جديدة عليه”.

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