ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك بمحافظات مصر

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لازالت أصداء انتشار حمى الضنك في قرى الصعيد لفترة ثم اختفائه تنتشر بشكل قوى، لكنه يعود للظهور مرة أخرى خلال هذه الأيام ولكن في عدة محافظات، وتمكن من أن يصيب عدد من الأطفال في محافظة قنا، إلى جانب الاشتباه فى 7 حالات جديدة في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وأعلن صباح أمس السبت وفاة طفلة بمحافظة قنا بعد التأكد من تعرضها للإصابة بمرض حمى “الضنك”، مما أجبر المحافظة إلى الإعلان عن رفع حالات الطوارئ داخل جميع مستشفياتها.

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وصرح اللواء “عبد الحميد الهجان”، محافظ قنا، أن المحافظة تمكنت من العمل على تجهيز الاستعدادات الوقائية القصوى بكافة الإدارات الصحية لإيقاف وصول المرض للمحافظة، بعد أن تمكن من الانتشار في محافظة البحر الأحمر.

وأكد “الهجان” على أن هناك عدة إجراءات وقائية كبيرة تتمثل في تكوين عدة لجان من إدارة التقصي الحشري بمديرية الصحة، للعمل على سحب عينات من الحشرات المنتشرة فى عدد من مراكز المحافظة، وبالأخص مركز قفط ، بطريق قفط – القصير، وقوص وطريق سفاجا- قنا الصحراوى، الى الحدود مع مدينة القصير.

وكذلك استقبلت مدينة مرسى علم فى اليوم ذاته، أحد الفرق الطبية المكافحة الوقائية للقيام بعمليات الرش ومكافحة الناموس والبعوض الناقل “لحمى الضنك” إلى جانب الحصول على عينات من خزانات مياه الشرب لفحصها، بعد أن أكدت عدة مصادر طبية بمرسى علم وقوع أول حالة إصابة فتاة تعمل هناك بعد أن وضح عليها أعراض العدوى وظهرت نتيجة التحليل إيجابية، وعلى الفور تم نقلها وحجزها بأحد مستشفيات محافظة الأقصر، للبدء فى أخذ العلاج، وكذلك استقبلت مستشفى اليوم الواحد بمرسى علم ١٠ حالات مصابة وضح عليهم نفس أعراض “حمى الضنك”، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة لضمان تعافيهم .

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ومن المعروف أن “حمى الضنك” تعرف بعدة أسماء مختلفة منها، حمى أبو الركب، أو الدنج أو الضنك، حمى تكسير العظام، وهو مرض يتم نقله عن طريق البعوض، وتظهر الإشارات الأولى للعدوى من خلال شعور المصاب بالحرارة المرتفعة ثم الحمى، والصداع، وآلام العضلات، والمفاصل، ثم تظهر علامات الطفح الجلدي والذي يتشابه مع طفح الحصبة.

وفى معظم الحالات يتطور المرض من مجرد حمى ضنك عادية، إلى الضنك النزفية، ولكن يحدث هذا بشكل قليل ونادر ، ومن أعراض هذا التطور، النزيف، وفقدان بلازما الدم، وهو الأمر الذي يتسبب فى انخفاض ضغط الدم.