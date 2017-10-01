“التعبئة والإحصاء” تعداد سكان مصر الكامل 104 مليون نسمة

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تابع موقع مصر 365 فعاليات احتفالية إعلان نتائج التعداد السكاني في جمهورية مصر العربية، حيث تم الإعلان عن عرض أهم نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.

حيث أوضح رئيس جهاز التعبئة والإحصاء الدكتور أبوبكر الجندي أن ليلة الثامن عشر من شهر أبريل وهي ليلة إجراء التعداد تم إحصاء 94,470,674 نسمة، وحسب ما ورد من إحصاءات تعداد المصريين خارج مصر يصل عدد سكان جمهورية مصر العربية في الداخل والخارج 104 مليون نسمة، بمعنى أن كل عشرة من المصريين يوجد بهم مصري في الخارج.

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والجدير بالذكر أن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين إما أنها تكون وسيلة للنهوض الدول حيث تمثل الزيادة السكانية مورد من الموارد الاقتصادية حيث يتم توظيفها بالطريقة الصحيحة لخدمة اقتصادات الدول للعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، أما في الدول الفقيرة تعد الزيادة السكانية عبء على الحكومات حيث أنها تستهلك أكثر مما تنتج ويقضي على موارد البلاد خصوصا إذا كانت هذه الموارد لا تتناسب مع الزيادة السكانية.

وتعد معدل الزيادة السكانية في جمهورية مصر العربية عالية جداَّ حيث انه في كل دقيقة تتم ولادة أربع أطفال في البلاد، حيث يصل عدد الأطفال في الساعة حوالي 240 طفل، وإذا استمرت الزيادة السكانية على هذا النحو سيؤدي ذلك إلى انخفاض الخدمات التي تقدم للمواطنين من صحة وتعليم وغير ذلك من الخدمات التي تقوم الدولة بتوفيرها للمواطنين.

وصرح رئيس جهاز التعبئة والإحصاء الدكتور أبوبكر الجندي أن نتائج تعداد السكان في جمهورية مصر العربية للمواطنين المتواجدين داخل مصر وخارجها يصل حوالي مائة وأربعة مليون نسمة، وذلك خلال إلقاءه لكلمته في إطار فعاليات احتفاليه إعلان نتائج التعداد السكاني لجمهورية مصر العربية وذلك أثناء حضور رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن التطور الزمني لأعداد سكان الدولة المصرية تشهد زيادة بمؤشرات عالية جداَّ خلال السنوات الماضية، وأشار أن جمهورية مصر العربية تحتل المرتبة الثالثة عشر من بين الدول التي تتميز بأعداد سكانها الكبيرة على مستوى دول العالم.

وصرح رئيس جهاز التعبئة والإحصاء أن محافظات صعيد مصر ومحافظة القاهرة من أكبر محافظات الجمهورية في تعداد السكان حيث يبلغ عدد سكانها حوالي تسعة ونصف مليون نسمة مصرية.

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