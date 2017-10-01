أخبار الطقس اليوم الأحد 1/10/2017.. ارتفاع فى درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الأحد على أغلب محافظات مصر ارتفاعا طفيفا وسوف يكون مؤقتا فى درجات الحرارة حيث ورد أن الخبراء يتوقعون أن يسود خلال اليوم طقس حار وذلك على أغلب المناطق شمال البلاد كما يتوقع الخبراء أن يستمر هذا الطقس اليوم حتى يصل إلى شمال الصعيد كما جاء أنه سوف ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على أغلب محافظات جنوب الصعيد وذلك فى ساعات النهار ثم تنكسر الموجة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على أغلب المناطق المتفرقة من شمال البلاد بالإضافة إلى وسط سيناء، كما جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه سوف تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على أغلب محافظات شمال البلاد كما يتوقع أن تكثر السحب اليوم على أغلب المناطق فى السواحل الشمالية الغربية.

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وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن يصاحب السحب اليوم سقوط الأمطار الخفيفة أما عن حركة الرياح يتوقع أن يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها خلال اليوم على غرب البلاد وقد جاء أنها سوف تكون مثيرة للرمال كما سيظهر فيها الأتربة، كما جاء أنه سوف تنشط حركة الرياح على كلاً من خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر.

أما فيما يخص حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة كما جاء أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج اليوم كما أعلن الأرصاد وتكون ما بين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح من المتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الصغرى العظمى على محافظات ومدن مصر، فقد جاء بيانها كالتالى:

القاهرة 23 35

سيوة 22 35

بورسعيد 23 31

بلطيم 22 32

مطروح 20 33

وسط الدلتا 22 35

الإسكندرية 20 34

السلوم 20 29

رفح 18 32

الطور 24 30

شرم الشيخ 26 33

الإسماعيلية 20 35

دمياط 23 31

العريش 17 32

طابا 19 32

كاترين 12 28

الغردقة 25 33

مرسى علم 28 33

نخل 13 32

نويبع 24 33

الفيوم 23 35

السويس 20 35

رأس سدر 22 35

قنا 22 38

شلاتين 25 36

ابو رماد 24 35

أبوسمبل 23 37

الأقصر 22 39

بنى سويف 23 35

المنيا 21 36

أسيوط 21 36

سوهاج 22 37

أسوان 23 39

الوادى الجديد 24 39

راس حدربة 23 34

حلايب 23 34.