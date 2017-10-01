خلال الأيام القادمة.. “إسكان البرلمان” تفتح أبواب “الشقق المغلقة فى مصر”

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ورد أن المهندس علاء والى والذي يعمل في منصب رئيس لجنة الإسكان التابعة إلى مجلس النواب قد أكد على أنه ما قد ورد فى التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والذي يتبع “قطاع الإسكان ” وتحديدًا الذي قد تم الكشف عنه خلال احتفالية نتائج تعداد سكان مصر 2017 من المقرر أن يتم البحث فيه بشكل جدي خلال الأيام القادمة دخل لجنة الإسكان حيث تقرر أن يتم وضعه على رأس أولوياتها.

عن الأسباب التي جعلت اللجنة تتخذ هذا القرار أكد علاء والي فى حواره لأنه أمر أصبح فى غاية الخطورة بالإضافة إلى أنه لا يمكن للبرلمان أن يتغافل عن هذه الحقيقة حيث تقرر أن يتم العمل على الوحدات السكنية المغلقة وتحديدًا الوحدات السكنية الغير مستغلة بعد أن جاء في المؤتمر أنها قد وصل عددها إلى 10.8 مليون وحدة سكنية مغلقة موجودة في مصر حيث جاء أن السبب وراء إغلاق هذه الوحدات هو وجود مسكن آخر للأسرة.

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كما ورد في التصريحات أن هناك عدد 9 مليون وحدة سكنية خالية حاليا في مصر والذي يترتب على هذه الارقام أنه لا توجد أزمة فى توفير وحدات سكنية حاليا فى مصر، وأن عملية اغلاق ملايين الوحدات السكنية في كافة المحافظات بدون استخدام حقيقي يعد استثمار معطل، ولن يترك هذا الأمر يمر بدون استغلاله ولن يدع المسؤولين هذه الظاهرة أن تتكرر مستقبلًا.

ورد أنه من المقرر أن يناقش كلاً من اللجنة مع وزارة الإسكان على سن تشريع عاجل ووضع معايير صارمة لكي يتم التعامل مع هذا الأمر حتى يتم التمكن من المحافظة على قطاع الإسكان حيث تم التأكيد على أنه سوف يتم وضع ضوابط تشريعية جديدة لكي يتم التمكن من التعامل مع مثل هذه الوحدات السكنية المغلقة بالإضافة إلى التعامل مع هذه العقارات من أجل الحفاظ على مثل هذه الثروة العقارية والتي تركها يعد ” فوضى سكانية “، كما تم الاقتراح بأن يتم وضع قيمة ضريبية بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية بشكل شهري على تلك الوحدات.

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