رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: النقابة تبدأ صرف بدل الصحفيين في اليومين القادمين

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قام رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الكاتب “كرم جبر” بالإعلان خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها عن الموعد الذي تم تحديده لصرف بدل نقابة الصحفيين، حيث أكد أن هذا من المقرر أن يتم خلال اليومين القادمين.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أن بدل نقابة الصحفيين سوف يتم صَرفه بأثر رجعي وذلك خلال الشهر الحالي، هذا وأن القيمة الإضافية التي أعلنت عنها وزارة المالية والتي ستُضاف على الراتب ستكون بقيمة 300 جنيه.

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وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة خلال التصريحات التي قام بها أن الشيكات الرسمية والتي تم تخصيصها من قبل وزارة المالية والتي تتعلق بِبدل التدريب والتكنولوجيا قد تم إرسالها من الوزارة إلى الهيئة الوطنية بالفعل.

ومن المقرر خلال الساعات القليلة القادمة أن تقوم وزارة المالية بارسال الشيكات التي تم تخصيصها للنقابة والمؤسسات، وذلك ضمن الإجراءات التمهيدية التي تقوم بها وزارة المالية استعدادا لصرف المبالغ للأعضاء.

كما وأضاف جبر خلال التصريحات التي أعلن عنها لمصر 365، أن الهيئة قد قامت خلال الساعات القليلة الماضية باستلام الإعتماد المالي بشكل رسمي، وستشهد اليومين القادمين إجراءات صرف الشيكات، وذلك بعد قيام الهيئة بالانتهاء من كافة الإجراءات الواجب القيام بها خلال الفترة الحالية.

الجدير بالذكر أن تأخر موعد وصول الشيكات إلى نقابة الصحفيين هذا الشهر بالمقارنة بالأشهر الماضية، قد تسبب لنقابة الصحفيين في إحداث أزمة، خاصة وأن الأشهر الماضية كانت النقابة تقوم خلالها وقبل انتهاء الشهر بصرف البدل للعاملين، وقد تسبب هذا التأخر الملحوظ هذا الشهر في إحداث أزمة لدى الأعضاء.

جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والتي قام خلالها بالإعلان عن الموعد الذي ستقوم النقابة بصرف بدل النقابة، وأكد أن تلك الإجراءات سوف تتم خلال اليومين القادمين، وأن القيمة التي سيتم إضافتها على الراتب تقدر بنحو 300 جنيه.

هذا بجانب أن التأخير الذي شهده الشهر الحالي قد جاء نتيجة التأخير الذي ابدته الوزارة في عملية ارسال الشيكات إلى النقابة، مما تسبب في أزمة بِداخل النقابة.

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