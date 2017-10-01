تعيين خالد النشار في منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية بقرار من رئيس الوزراء

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قامت وَزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة “سحر ناصر” بالإعلان عن قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس إسماعيل” والذي أعلن عنه خلال الفترة الأخيرة.

حيث جاء القرار يحمل رقم 2125 لعام 2017 والذي ينص على قرار تعيين المستشار “خالد النشار” في منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

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ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية والتي تهدف من خلالها إلى استكمال البنية التحتية للهيئة، هذا بجانب البنية التنظيمية التي تتكون منها كافة الجهات المالية والرقابية.

هذا ومن المقرر خلال الفترة القادمة وفقا للتصريحات التي قامت بها وَزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن يتم وضع استراتيجية جديدة تتميز بالتكامل، بحيث تضم تلك الاستراتيجية كافة الأدوات المالية الغير مصرفية والتي تأتي في ظل سعي الحكومة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي.

وبالتالي فإن تعزيز هذا القطاع سيُساهم بدوره في تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري، هذا بجانب المشروعات الاستثمارية الجديدة التي سيقوم هذا القطاع بتوفيرها والتي من المقرر أن تساهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.

كما واكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال التصريحات التي قامت بها، أن تلك الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من المقرر أن تساهم وبشكل كبير في تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه في الفترة الحالية.

وأشارت الوزيرة خلال التصريحات، أن الخطوات التي تقوم الحكومة من خلالها باستكمال البنية الأساسية تتمثل في تعيين مجلس الإدَارية، وسيكون هذا في نوفمبر القادم.

حيث من المقرر أن تقوم الهيئة التي سيتم استكمالها بدور مهم جدا في المجالات التي تتعلق بالأدوات المالية الجديدة وذلك في سوق المال، هذا بجانب الإجراءات التي يتم من خلالها تفعيل آليات الشمول المالي وذلك لتشمل كافة المحاور المصرفية وغير المصرفية.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قامت بها وزيرة الاستثمار والتي أكدت من خلالها على كافة الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة و التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، هذا بجانب الإجراءات التي يجب القيام بها لتحقيق الشمول المالي.

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