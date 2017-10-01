كُونستك تأخذ أولى خطوات مشروع تطوير مصر والذي تصل قيمته إلى 90 مليون جنيه

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تقوم شركة “كونستركشن أَند ديزاين” خلال الفترة الحالية بالإستعداد للبدء في أولى خطوات الأعمال الإنشائية التي تعاقدت بشأنها مع شركة تطوير مصر خلال الفترة القادمة والتي تصل تكلفتها إلى 90 مليون جنيه على مرحلتين في الساحل الشمالي.

وأعلن مدير شركة “كُونستك” المهندس “أشرف عبد الحكم” خلال مجموعة من التصريحات أن الأعمال التي تقوم بها الشركة تشمل التشطيبات الخارجية والداخلية والموقع العام والأعمال المدنية، وقد تم تحديد فترة 16 شهر كمُدة كافية للانتهاء من أعمال التطوير تلك.

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وأضاف خلال التصريحات أن التنوع و التصميمات المبتكرة هو أكثر ما يميز وحدات المشروع، الأمر الذي يجعل هذا المشروع بمثابة التحدي الذي بحاجة إلى الكفاءات والخبرات، وأكد على قيام الشركة بتنفيذ كافة المشروعات التي يتم اسنَادها لها، والتي تتم على مستوى عالي من الدقة والجودة ، الأمر الذي يجعل الكثير من العملاء يفضلون تلك الشركة عن غيرها.

الجدير بالذكر أنه بالرغم من أن هذا المشروع الذي تم اسنَاده إلى شركة كُونستك هو الأول من نوعه بين الشركة وبين شركة تطوير مصر، إلا أن هذا المشروع هو امتداد للعديد من المشروعات الأخرى التي تقوم بها الشركة في الساحل الشمالي والتي تتبع عدد من الشركات الكبرى.

وأكد خلال التصريحات أن أكثر ما تشدد عليه الشركة في تلك المشروعات هو التوثيق والتعاون بين الاستشاري والمالك، هذا بجانب القيام على الاستفادة من كافة الخبرات المتاحة لدى الطرفين، حيث تقوم الشركة بشكل دائم بالعمل على تدعيم كافة المهارات التي تمتلكها من خلال برامج التدريب المستمرة التي تقوم بتطبيقها بهدف رفع كفَائة العاملين.

وأضاف في نهاية التصريحات التي قام بها، أن الشركة تبدي الكثير من الحرص في المشاريع القومية والتنموية والصناعية، وعلى رأس تلك المشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، ويعد هذا نتيجة الفوائد العظيمة التي تحملها تلك المشاريع على الاقتصاد، و هدفها إلى حل عدد من المشكلات الكبرى على رأسها مشكلة الزيادة السكانية.

وتقوم الشركة من خلال تلك المشروعات إلى مواجهة كافة التحديات التي تواجهها وذلك من خلال توفير ما يحتاجه سوق العمل، و استخدام أحد الأساليب في تطبيق المشروعات.

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