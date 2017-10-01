تعرف علي حقيقة وفاة الفنان عزت أبو عوف

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أثار خبر وفاة الفنان القدير “عزت أبو عوف” مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن تعرض الفنان لإزمة صحية حادة أثناء وقام بإجراء عملية قلب مفتوح في أحد مستشفيات القاهرة، وظهر بعدها الفنان عزت ابو عوف قبل إعلان خبر وفاته شاحب اللون تبدو عليه علامات المرض.

وأعلنت الفنانة مها أبو عوف شائعات وفاة الفنان عزت أبوعوف وأشارت إلى أن الفنان الكبير بصحة جيدة وأنه متواجد داخل العناية المركزة تحت الملاحظة وسوف يخرج منها فى الساعات القادمة ويعود إلى بيته بعد المكوث فى المستشفى لعدة أيام, وقد نفى الفنان سامح الصريطي شائعات وفاة الفنان عزت أبو عوف وأكد أنها ليس إلا وعكة صحية والأطباء فضلو بقائه تحت الملاحظة.

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هذا ومنذ إعلان الفنان عزت أبو عوف زواجه من أميرة مديرة أعماله فى عام 2015 لم تظهر بصحبته إلى منذ أيام في مهرجان الجونة السينمائي، وقد كان أبو عوف تعرض لأزمة صحية بعد وفاة زوجته الأولى “فاطيما” وقد تأثر برحيله ودخل في أكثر من نوبة اكتئاب قامت بالتأثير علي صحته، ولكن بعد ذلك تزوج من مديرة أعماله أميرة الخبر الذي كان صادم علي الجميع، وأوضح أبو عوف حينها أن زوجته أميرة تعلم بكافة عيوبه وهو أيضا يعمل بكافة عيوبها وأنه لم يجد أفضل منها لكي يرتبط به في ظل علاقة عمل استمرت أكثر من 18 عام وقد أشار إلى أنه يريد أن يكمل معها ماتبقي من عمره، مؤكدا أنه لم يستطيع أن يكمل حياته وحيدا بون زوجة علي حسب تعبيره، وقد نفى نقيب الممثلين شائعة وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعة وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف، وأكد أن الفنان في حالة تحسن بعد تعرضه إلى وعكة صحية.