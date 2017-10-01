“التضامن الاجتماعي” توقع بروتوكول تعاون مع “مصر الخير” و”أجيال مصر”

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تابع موقع مصر 365 توقيع وزير التضامن الاجتماعي “غادة والي” بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الدكتور “علي جمعة”، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر “محمد رفاعي”.

ويهدف بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة مصر الخير، ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب المصري والعمل على تطوير النشء الجديد.

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وتم توقيع بروتوكول التعاون في مقر وزارة التضامن الاجتماعي، وأوضحت غادة والي أن بروتوكول التعاون يهدف إلى نشر جميع القيم الإيجابية بين الشباب المصري والعمل على استعادة تلك القيم وتحفيز المتطوعين على توصيل رسالة إيجابية لجميع الشباب المصري والعمل على تطوير أخلاقيات الشباب في الفترة الحالية.

وأوضحت غادة والى أن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخير، ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة أجيال مصر هو ما سيتم تنفيذه في الفترة الحالية حيث أن البروتوكول قد تم إدراجه منذ ثلاث سنوات مضت.

وأشار الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير على أهمية القيم الإنسانية الحياتية، وأوضح أن مؤسسة مصر الخير أخذت حمل لواء مهمة “تنمية الإنسان المصري”، حيث أوضح أن البداية تتمثل في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري في مجال الصحة والتعليم للعمل على تنمية الشخصية الإنسانية والقيم الإيجابية في المجتمع المصري.

وأعرب الدكتور علي جمعة عن مدى سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصري، ومؤسسة أجيال مصر للعمل على إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع المندرج تحت مسمى “قيم وحياة” الهادف بوجه عام إلى نشر العديد من القيم الأساسية الأخلاقية في المجتمع المصري.

وأوضح رئيس مؤسسة أجيال مصر الدكتور محمد رفاعي أن تنمية الشباب المصري والنشء مهمة أساسية، كما أوضح أن بروتوكول التعاون بين مؤسسة أجيال مصر، ومؤسسة مصر الخير، ووزارة التضامن الاجتماعي سيعمل على وضع عدد من القيم الإنسانية الإيجابية وتحويلها إلى مبادرات يتم تنفيذها من خلال الشباب المصري المتطوع في النجوع والقرى ومحافظات جمهورية مصر العربية المختلفة للعمل على إرساء دعائم القيم والأخلاق الحميدة بين الشباب المصري و النشء الصاعد للعمل على إدراج القيم الحميدة بين المجتمع بوجه عام.

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