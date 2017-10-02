“كلية ضباط الاحتياط” تشهد تخرج الدفعة رقم 152

Advertisements

تابع موقع مصر 365 مراسم احتفالات تخريج كلية الضباط الاحتياط رقم مائة واثنين وخمسين، حيث شهد مراسم حفل التخرج القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول “صدقي صبحي”.

حيث بدأت مراسم الاحتفال بعرض مجموعة من الأنشطة البحثية وعرض مجموعة من الابتكارات التي قام بتنفيذها مجموعة من طلاب كلية ضباط الاحتياط خلال فترتهم الدراسة بالكلية ومنها عدد من التطبيقات الهندسية والابتكارات التي تخدم المجال المدني من جهة بالإضافة إلى خدمتها للمجال العسكري من جهة أخرى بالإضافة إلى عدد من البحوث الفنية في المجالات العسكرية والطبية والاقتصادية بالإضافة إلى المجالات الهندسية، وتأتي هذه الابتكارات في إطار حرص قيادة القوات المسلحة لتشجع الابتكارات العلمية والبحوث داخل الكليات والمنشآت والمعاهد العسكرية.

Advertisements

كما قدم ضباط الكلية عرض عسكري مميز، وأعلن مساعد مدير كلية ضباط الاحتياط نتيجة تخريج الدفعة رقم مائة واثنين وخمسين تحت اسم الشهيد ملازم أول احتياط “أحمد عبدالوهاب علي إبراهيم” وهو من الدفعة رقم مائة وثمانية وأربعين، الذي استشهد في مواجهات القوات في منطقة شمال سيناء التي سجلت نجاح بنسبة مائة في المئة.

وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة القرار الدال على تعيين الضباط ويمنحهم الأنواط بالنسبة لأوائل خريجى كلية ضباط الاحتياط، حيث قامت الفريق أول “صدقي صبحي” بمنح تقليد أوائل الخريجين نوط “الواجب العسكري”.

كما ألقى مدير كلية الضباط الاحتياط اللواء “محمد أحمد الصاوي” كلمة تناولت دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتقوم كلية ضباط الاحتياط بتقديم رسالتها العملية والتعليمية في إعداد أجيال عديدة من ضباط الاحتياط، وأوضح الجهود المبذولة من أجل تطوير المنظومة التعليمية في كلية ضباط الاحتياط لتواكب التطور العلمي وتطورات العصر الحديث للعمل على بناء عقول ناضجة مسلحة بالعلم والتضحية والانضباط من أجل جمهورية مصر العربية.

وحضر حفل تخرج كلية ضباط الاحتياط كل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى كبار قادة القوات المسلحة والمحافظين بالإضافة إلى حضور وقدامى مديري كلية ضباط الاحتياط وأسرهم خلال الحفل.

أقرا المزيد وزير الدفاع يشهد تخريج دفعة الشهيد نقيب جمال الدين حسن الحسانين من كلية الضباط الاحتياط