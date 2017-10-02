أخبار الطقس اليوم الإثنين.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء فى البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إنه يتوقع حدوث انخفاضا تدريجيا خلال ساعات اليوم فى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات مصر، حيث ورد أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم طقس معتدل وذلك على أغلب السواحل الشمالية حيث يكون طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب محافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة على أن تمتد حتى تصل إلى مناطق شمال الصعيد يتغير الطقس ويصبح شديد الحرارة وذلك على أغلب محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيفًا ليلا.

من جهة أخرى ورد فى أخبار الطقس اليوم أنه يتوقع أن تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على أغلب مناطق شمال البلاد على أن تكون السحب متكاثرة وذلك على محافظات شمال البلاد كما جاء أنه يتوقع أن يصاحبها خلال اليوم سقوط الأمطار وذلك على أغلب السواحل الشمالية بالإضافة إلى عدد من مناطق الوجه البحرى، وقد أشار الأرصاد فى البيان الصادر أنه من المتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية فى الساعات الأولى من اليوم على عدد من المناطق المتفرقة الأخري الموجودة على شمال البلاد بالإضافة إلى وسط سيناء وعن جركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على غرب البلاد.

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من جهة أخرى، ورد في بيان هيئة الارصاد أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فيتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة وعن حركة الموج ورد أنها سوف تشهد ارتفاع خلال اليوم مابين مترين إلى مترين ونصف أما بالنسبة إلى حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر قد أكد الأرصاد على أنها سوف تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيها خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة على أغلب الأنحاء اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر، كانت كالتالي:

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 22 27

بلطيم 23 28

مطروح 22 27

السلوم 20 25

سيوة 19 32

العريش 17 32

السويس 22 34

بورسعيد 25 28

دمياط 24 28

رأس سدر 24 33

رفح 17 31

مرسى علم 28 33

طابا 18 33

نويبع 27 35

الغردقة 26 38

الإسماعيلية 22 34

نخل 14 35

كاترين 18 28

الطور 24 34

بنى سويف 25 34

أبوسمبل 23 37

شرم الشيخ 27 35

الفيوم 25 34

أسيوط 21 33

سوهاج 23 34

الوادى الجديد 23 37

المنيا 21 33

قنا 24 36

الأقصر 24 39

ابو رماد 24 35

راس حدربة 23 34

أسوان 24 39

شلاتين 25 37

حلايب 23 33.