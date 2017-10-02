السيسي يوافق على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد

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خرجت بعض التصريحات من السيد الدكتور أحمد عماد، والذي يعمل في منصب وزير الصحة والسكان معلنة عن آخر تطورات ملف التأمين الصحي في مصر، حيث أعلن الوزير أنه قد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالموافقة بشكل مبدئي على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذي قد سبق وتم عرضه على مجلس الدولة، وعلى هذا فقد تقرر أن يتم عرض هذا القانون الجديد فى الدورة البرلمانية الحالية أما بالنسبة إلى موعد تطبيقه فقد قرر أن يتم تطبيقه خلال العام المقبل.

وقد جاء في مجمل تصريحات السيد الدكتور أحمد عماد والذي يعمل في منصب وزير الصحة فى مصر والتي خرجت منه أثناء وضع حجر أساس معهد الكبد الجديد والذي قد تقرر أن يتم إنشاؤه فى منطقة إمبابة على أن يكون بتكلفة تبلغ 660 مليون جنيه أنه بالنسبة إلى ميزانية التأمين الصحى السنوية في مصر قد تم رفعها في الموازنة المالية الجديدة إلى حوالي 12 مليار جنيه، كما أكد على أن الوزارة ي الفترة الحالية تمتلك فعليا بنية تحتية قوية من أجل أن تقوم بتطبيق المشروع الجديد الخاص بالتأمين الصحي الشامل وذلك بعد إقرار القانون الخاص به.

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من جهة أخرى، ورد أن وزير الصحة والسكان، قد أكد في بيانه على أن التأمين الصحى الحالى في مصر يغطى بشكل رسمي حوالي 58 % من إجمالي أعداد المصريين، وفي خلال الفترة السابقة تم الانتهاء من الدراسة الموضوعة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى وسوف يتم نقل المشروع بالبرلمان من أجل أن يتم مناقشته مناقشة كاملة.

كما ورد في تصريحات السيد الوزير، أنه بالنسبة إلى هذا القانون الجديد هو حلم المصريين منذ فترة وكان واجب على الدولة تحقيقه، وعن مستشفيات وزارة الصحة الجديدة وتحديدًا التي قد تم افتتاحها مؤخرًا أكد الوزير على أنها ذات طابع وشكل إنشائى واحد كما أشار إلى أنه قد تم تجهيزها على أعلى مستوى ويوجد عدد آخر من المستشفيات المهمة سوف يتم افتتاحها طبقا للخطة الموضوعة في الفترة القادمة.

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