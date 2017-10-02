خبراء المفرقعات يكشفون لغز الجسم الغريب الذي أثار الرعب في أحد المدارس

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قامت خبراء المفرقعات اليوم الإثنين بالكشف عن تفاصيل الجسم الغريب الذي أثار رعب العديد من الطلاب والمدرسين بالإضافة إلى الأهالي فى إحدى المدارس بعد أن ورد إليهم بلاغ رسمي عن وجود أثار جسم غريب قد أثار الذعر بين صفوف المتواجدين فى مدرسة “طه حسين الابتدائية” والتابعة إلى مدينة سيدى سالم بكفر الشيخ.

ورد أنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، قد خرج بلاغ للنجدة عن وجود جسم غريب أثار الرعب في صفوف الطلاب والمدرسين والعاملين مما أدى إلى إخلاء المدرسة بالإضافة إلى المدرسة المجاورة لها ايضًا خوفا من تبعات هذا الأمر وعلى الفور تم استدعاء خبراء المفرقعات للوقوف على ماهية هذا الجسم والتعامل معه.

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من جهة أخرى ورد أن غرفة عمليات إسعاف محافظة كفر الشيخ، فور وصول البلاغ إليها قد قامت بإصدار أوامرها ودفع عدد من سيارات الإسعاف إلى محل الواقع بالمدرسة من أجل أن يتم تأمين الطلاب والأهالي الموجودين بالمكان والقيام باللازم في حالة تطور الأمر.

وعلى هذا خرجت بعض التصريحات بعض قيام خبراء المفرقعات بفحص الجسم الغريب الموجود بالمكان، والذي تبين كان عبارة عن “جركن بلاستيك”، طبقا للتصريحات الأولية وقد جاء هذا الاشتباه بعد أن اشتبه أحد العمال التابعين في المدرسة في ماهية الأمر وقام بإبلاغ إدارة المدرسة على الفور والتي بدورها قد اسرعت تستغيث بالأمن و اتصلت بالنجدة بشكل عاجل.

وجدير بالذكر أن قد فض التجمهر من محيط المكان من قبل قوات الأمن وقد تم طمأنت المواطنين من طلاب ومدرسين وأهالي كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

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