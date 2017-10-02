“الزراعة” تستجيب لمطالب مزارعي شمال وجنوب سيناء لتوفير القمح والشعير

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تابع موقع مصر 365 استجابة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبدالمنعم البنا إلى مطالب مزارعي محافظة جنوب سيناء ومحافظة شمال سيناء، حيث طلب مزارعي المحافظتين من الوزارة توفير احتياجاتهم من الشعير والقمح على أن يتم توفيره مدعم بنصف السعر.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان صادر عنها أن قرار وزير الزراعة و استصلاح الأراضي عبدالمنعم البنا قام بتوفير احتياجات فلاحي محافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء من تقاوي الشعير والقمح مدعم بنصف السعر، يأتي في إطار الاستجابة السريعة التي تقدمها الوزارة لمطالب أبناء محافظة سيناء حيث سيتم خفض أسعار تقاوي محصولي الشعير والقمح في إطار رفع العبء عن كاهل الفلاحين وتشجيعهم في عمليات توسع زراعتهم من محاصيل الشعير والقمح.

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وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبدالمنعم البنا أن هناك تعاون دائم ومستمر مع محافظة جنوب سيناء “خالد فودة” محافظ شمال سيناء “عبدالفتاح حرحور” للعمل على توفير كل الدعم الفلاحي المحافظتين والعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه القطاع الزراعي بهذه المحافظات ورفع العبء عن كاهل المزارعين بما يعمل على تحقيق تنمية زراعية مستدامة في محافظة سيناء في إطار تحقيق التوجيهات الدائمة من الحكومة المصرية واستجابة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعليمات القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية.

والجدير بالذكر أن احتياجات محافظة جنوب سيناء، ومحافظة شمال سيناء من تقاوي محصول القمح تبلغ حوالي سبعة وتسعين طن تقاوى قمح، بما يعادل خمسمائة وستين كيلو جرام تقريبا، على أن يتم تخصيص ثلاثين طن لمحافظة شمال سيناء، وحوالى سبعة وستين طن وخمسمائة وستين كيلوجرام من تقاوي القمح يتم تخصيصها لمحافظة جنوب سيناء.

وتبلغ احتياجات مزارعي محافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء من تقاوى الشعير حوالي ثلاثة وخمسين طن، وثمانمائة وسبعين كيلوجرام من تقاوي الشعير، يتم تخصيص حوالي عشرين طن لمحافظة شمال سيناء من تقاوى الشعري، وحوالي ثلاثة وثلاثين طن وسبعمائة وثمانين كيلوجرام من تقاوى الشعير يتم تخصيصها لمحافظة جنوب سيناء، واستجابة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير هذا الكميات من تقاوى القمح والشعير في إطار دعم مزارعي محافظات الجمهورية لزيادة المحاصيل الزراعية التي تهدف إلى تحقيق نهضة زراعية واقتصادية كبيرة.

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