الخميس القادم أجَازة رسمية قبل الأخيرة في 2017

Advertisements

أعلن مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس المهندس “شريف إسماعيل” عن قرار اعتبار يوم الخميس القادم بمثابة أجَازة رسمية في المدارس والجامعات وجميع القطاعات الحكومية.

الجدير بالذكر أن قرار الأجَازة قد جاء بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، وأضاف مجلس الوزراء خلال البيان الذي أصدره أن تلك الأجَازة يعقبها أجَازة واحدة فقط باقية خلال العام الحالي 2017.

Advertisements

وأضاف أيضا أن الأجَازة التالية ستوافق يوم الأول من شهر ديسمبر القادم، وأن تلك الأجَازة ستكون بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقد أضاف البيان أن الأجَازات الرسمية التي سيتم منحها لكافة الطلاب في المرحلة الجامعية و قبل الجامعية ستكون خمسة أجازات رسمية وذلك خلال العام المقبل الموافق 2018.

وأن تلك الأجازات ستوافق الآتي: أجازة عيد الميلاد المجيد والتي من المقرر أن توافق يوم السابع من شهر يناير القادم، وأجَازة ثورة الخامس والعشرين من يناير وكذلك عيد الشرطة، وأجَازة عيد شم النسيم والتي من المقرر أن توافق يوم التاسع من أبريل.

هذا بالإضافة إلى أجازة عيد تحرير سيناء والتي من المقرر ان توافق الخامس والعشرين من نفس الشهر، وفي النهاية تأتي أجَازة عيد العمال والتي من المقرر أن توافق تاريخ الواحد من شهر مايو.

جاء هذا خلال البيان الذي قام مجلس الوزراء بالإعلان عنه خلال الساعات القليلة الماضية، وقام من خلال البيان بالإعلان عن اعتبار مجلس الوزراء ليوم الخميس القادم أجَازة رسمية في جميع القطاعات الحكومية وبالنسبة لطلاب التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

وقد جاء هذا القرار احتفالا بذكرى الانتصار العظيم في حرب السادس من أكتوبر، هذا بجانب الإعلان عن اليوم الوحيد المتبقي من العام الحالي 2017 والذي سيتم منحه أجَازة خلال الفترة القادمة.

وقد أضاف مجلس الوزراء خلال البيان الذي تم نشره كافة الأيام التي سيتم منحها لطُلاب المرحلة الجامعية وقبل الجامعية، وهذا خلال السنة القادمة 2018، والمناسبات التي جاءت وراء هذا القرار، هذا بجانب الإعلان عن كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا القرار وقد تم الإعلان عن هذا البيان خلال الساعات القليلة الماضية.

اقرأ أيضا: