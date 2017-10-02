فودافون تنشر صور استفزازية للمواطنين تقوم خلالها بتقديم جلسات مساج للعاملين خلال فترة العمل

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قامت شركات المحمول خلال اليومين الماضيين بإصدار قرار خاص بزيادة قيمة كروت الشحن التي يتم طرحها في السوق، الأمر الذي قد تسبب في أزمة كبيرة جدا مرت بها البلاد نتيجة غضب الشعب من هذا القرار.

الجدير بالذكر أن شركات الاتصالات الأربعة لم تقم بإبداء أي اهتمام لرغبة المواطنين على الرغم من الطلبات التي تقدم بها الكثيرين والتي تدعو إلى التراجع عن قرار رفع الأسعار، إذ أن هذا القرار يثقل من الحمل على المواطنين خاصة في ظل الارتفاعات التي مرت بها الأسعار خلال الفترة الماضية.

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الجدير بالذكر أنه وسط الغضب العارم الذي أصاب المواطنين نتيجة هذا القرار الخاص برفع أسعار كروت الشحن من شركات الاتصالات الأربعة، فقد تم نشر عدد من الصور لموظفي شركة فودافون وذلك خلال يوم العمل وقيام عمال شركات التدليك بعمل جلسات مساج لهم.

الجدير بالذكر أن أكثر الأمور التي أثارت غضب المواطنين من تلك الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، هو أن جلسات المساج تتم للموظفين التابعين للشركة خلال قيامهم بعملهم.

ويعد ذلك الحدث هو الأول من نوعه، حيث من الممكن أن نجد العديد من الشركات التي تقوم بفتح صالات للتَدليك للموظفين، ولكن لم نجد أبدا أي من الشركات التي تسمح بعمل جلسات تدليك للموظفين خلال قيامهم بعملهم.

وقد نجحت تلك الصور خلال الساعات القليلة الماضية إلى إثارة غضب المواطنين من شركة فودافون وما تقوم به، وأضاف عدد من المواطنين خلال التصريحات التي قاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فودافون قامت بعمل جلسات تدليك للموظفين التابعين لها خلال فترة العمل من الفلوس التي جمعتها بعد قرار رفع أسعار كروت الشحن خلال الفترة الأخيرة.

جاء هذا نتيجة القرار الأخير الذي أعلنت عنه شركات الاتصالات الأخير والخاص برفع أسعار كروت الشحن، وجاء هذا القرار ليلقى غضب من جميع المواطنين نتيجة زيادة هذا القرار للأعباء التي يحملها المواطنين.

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