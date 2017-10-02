“الحزب الناصري” و “مواطنون ضد الغلاء” ينظمون مؤتمراً للإعلان عن إجراءاتهم ضد شركات المحمول

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يعقد الحزب “الناصرى” بالتعاون مع جمعية “مواطنون ضد الغلاء” مؤتمراً صحفياً ليتم إطلاع الرأى العام بما تم الاتفاق عليه من خطوات عملية سيتم اتخاذها ضد شركات المحمول الثلاث، وذلك غدا بمقر الحزب الناصري فى تمام الثانية عشر ظهراً .

والتى من بينها تقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا حتى تتمكن النيابة العامة من القيام بدورها فى التحقيق فى رقم ال 68 مليار جنيه حصيلة ما جمعته الشركات الثلاثة من الشعب المصرى من خلال فاتورة خدمة التليفون المحمول هذا العام ووفقاً لمعلومات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتفاصيل أخرى تنص على وجود شبهة جنائية سيتم الإعلان عنها غداً بعد الانتهاء من الدراسة القانونية للموقف بمعرفة فريق من القانونيين برئاسة المستشار “سيد عبد الغنى” رئيس الحزب الناصرى وأمين صندوق نقابة المحامين والأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب .

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وجارى الآن الإعداد لتقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نظراً للعثور على شبهة ممارسة احتكارية تحتوى على اتفاق مسبق بين الشركات الثلاث وهو ما يمنعه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

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بالاضافة الى الاعلان عن أول دعوى تقدم الى محكمة القضاء الإدارى للطعن على القرار الإدارى الذى تم إعلانه من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتفاصيل جديدة سيتم الإعلان عنها فى المؤتمر الصحفى الذى يعقد بمقر الحزب الناصرى فى 8 شارع طلعت حرب وسط القاهرة خلف النادى الدبلوماسى على مقربة من ميدان التحرير .

وفى نفس السياق صرح “سيد عبد الغنى” رئيس الحزب الناصرى أنه يرحب بتنظيم هذا المؤتمر فى مقر الحزب الناصرى ترسيخاً لمبدأ إجتماع الأحزاب على المشكلات اليومية التي توضع على كاهل المواطنين .

وطالب بحتمية دعم الشركة الرابعة كونها تقع وبشكل كامل تحت ملكية الشعب المصرى ومن أجل المحافظة على العملة الأجنبية التى من الضرورى أن يتم إرسالها لمراكز الشركات فى كلاً من إنجلترا وفرنسا وحتى يستمر بناء الاقتصاد المصرى بشكل قوى ولابد للكف عن تبديد أموالنا .

وتابع أنه على الأحزاب المصرية أن تجتمع تحت مبدأ موحد فى هذه المعركة القانونية من أجل مناهضة الاحتكار و السرقة المقننة والمنظمة لأموال المصريين .