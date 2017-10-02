سحر نصر تعلن عن امكانية استخراج البطاقة الضريبة من وزارة الاستثمار خلال مؤتمر الاهرام

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تابع موقع مصر 365 قرارات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، حيث أن هذه القرارات تهدف إلى تهيئة مجال مناسب للمستثمر المصري والمستثمر الأجنبي بأن يقوم بالاستثمار في مصر.

ومن أهم التطورات التي ظهرت في وزارة الاستثمار هو القرار الذي صرحت بيه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، وينص القرار على أن البطاقة الضريبية سيتم صدورها لأول مرة من فروع وزارة الاستثمار وسيتم ذلك من خلال التعاون مع وزارة المالية المصرية، حيث ان مركز خدمات المستثمرين سيكون المسؤل عن اصدار البطاقة، وجاء ذلك وفقا لبيان تم إصداره من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اليوم الإثنين.

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والجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار قد أضافت خلال هذا البيان أن الخريطة الاستثمارية التي ستقوم الوزارة باصدرها وذلك سوف يتم بالتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى ومختلف الجهات، سوف يظهر من خلالها كافة الأراضي وايضا سوف يتضمن كافة التفاصيل التي تتعلق بكل أرض.

وقد تم التصريح عن هذا الأمر خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر اليوم في مؤتمر الأهرام الذي تم تنظيمه من أجل الاستثمار العقاري وقد أخذ هذا المؤتمر عنوان “واقع ومستقبل الاستثمار في مصر” وقد قام بحضور رئيس مجلس الإدار فية مؤسسة الأهرام عبد المحسن سلامة ونقيب الصحفيين.

وقد قامت سحر نصر من خلال هذا المؤتمر بالإشارة إلى أن الوزارة هدفها الأساسي الان هو ان تقوم بإزالة أية نوع من العقبات التي تواجه المستثمرين في أغلب القطاعات وخاصة القطاع العقاري، وقد قامت بالتأكيد على أن الوزارة تقوم الان بالعمل على تحسين الإطار التشريعي والإطار القانوني اللازم من أجل خلق بيئة أفضل للاستثمار، وأيضا من اجل إعطاء أولوية خاصة للقطاع العقاري وذلك جاء نظرا للدور الأساسي لهذا القناع الذي يعمل على تنمية باقي القطاعات وأيضا يساهم في توفير الكثير من فرص العمل للشباب.

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والجدير بالذكر أن عقود التمويل العقاري قد ارتفعت بنسبة 77% وجاء ذلك خلال النصف الأول من سنة 2017، حيث أن قيمة التمويل التي تم منحها منقبل الشركات عبر هذه النوع من العقود وصل الى حوالي 956 مليون جنيه .