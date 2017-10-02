“الرفاعي” يعلن عن تخصيص 2,3 مليار جنيه لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي

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صرح معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق الرفاعي إن موازنة “الجهاز التنفيذي لمياه الشرب” خصصت العام المالي الحالي 2017/ 2018 لإقامة محطات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب بالإضافة إلى إجراءات العديد من التوسعات في محطات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات الإسكندرية والقاهرة الكبرى، بقيمة إجمالية قدرها حوالي 2,3 مليار جنيه مصري.

وتابع موقع مصر 365 تصريحات معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق العامة الدكتور “طارق الرفاعي” حيث أوضح أن إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها لقطاع المرافق العامة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018 لتصل إلى 11.7 مليار جنيه مصري تقريبا، حيث أن هذه المبالغ المالية مخصصة لعمليات التجديد والإحلال لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي، ليتم تنفيذها لصالح ” الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي” وتحت إشراف من “الهيئة القومية للمياه” و”الجهاز التنفيذي” أيضا.

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وأشار طارق الرفاعي أن الموازنة العامة “للهيئة القومية للمياه” تبلغ حوالي 9,4 مليار جنيه مصري، وذلك بخلاف المبالغ التي تم صرفها “للشركة القابضة للمياه” من الموازنة العامة مقابل “فارق التكلفة” الخاصة بالمياه.

والجدير بالذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تم تأسيسها بقرار جمهوري صادر بسنة 2004 برقم 135 وذلك بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حيث أن شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام القانون لسنة 1991 برقم 203 ولائحته التنفيذية.

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تم إنشاؤها لتتولى المسؤوليات الخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي في عام 1968، كما تم إنشاء الهيئة العامة للمجاري في عام 1968، وفي عام 1981 كانت الهيئة العامة لمياه الشرب والهيئة العامة للمجاري كأحد الهيئات التابعة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتتولى جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تم إنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن القرار الجمهوري الصادر في عام 1981 برقم 197 ليتجمع بين الهيئتين الهيئة العامة للمجاري، والهيئة العامة لمياه الشرب لجميع محافظات الجمهورية ماعدا محافظتي الإسكندرية والقاهرة، وفي عام 2008 تم نقل تبعية الإشراف على ريف محافظتي القليوبية والجيزة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

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