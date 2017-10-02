​مجلس النواب يرسل برقية تأييد سياسات السيسي الداخلية والخارجية

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قام مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالموافقة على إرسال برقية لرئيس الجمهورية، “عبد الفتاح السيسى”، حيث يؤكد مضمون البرقية المرسلة على أن المجلس يؤيد سياسات الرئيس الخارجية والداخلية.

أتى هذا خلال الجلسة المنعقدة يوم الإثنين، حيث تحتوى البرقية على كل معانى التأكيد والثقة فقد ورد بالبرقية: “أن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة”، كما أشارت البرقية الى ان المجلس يعقد أولى جلساته: “وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور انعقاده الثالث للفصل التشريعي الأول”، كما أكد مضمون البرقية الثقة فى السياسات المتبعة داخليا وخارجيا: “يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التي أرسيت دعائمها في إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار”.

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جدير بالذكر، أن البرقية أفادت تثق بالخطوات السياسية الممنهجة على المستوى العربي والمستوى الإقليمي وايضا المستوى الدولي: “مجلس النواب يبارك خطواتكم الواعية على الساحات العربية والدولية والإقليمية”، لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصري، من خلال خطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات التي تصب في شرايين الاقتصاد الوطني، بعد أن حاز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية”.

كما أعلن مضمون البرقية سعى المجلس على لم الشمل: “يؤيد مجلس النواب حرصكم ودأبهم من أجل لم الشمل، وجسر الهوة وإنهاء الانقسام بين الأخوة فى فلسطين، للخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه القضية الفلسطينية”، بالإضافة إلى إشادة المجلس بالحرص على تتبع الارهاب والقضاء عليه: ” كما يشيد مجلس النواب بسعيهم الحثيث للقضاء على الإرهاب، وتوحيد مواقف الأشقاء لكشف الدول الراعية والداعمة له”.

اشتملت البرقية على كلمة لرئيس المجلس للتهنئة بذكرى انتصارات اكتوبر: “ويسعدني باسمي وباسم نواب الشعب أن نرسل لسيادتكم بأخلص التهاني بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر أعز وأعظم أيام أمتنا العربية”، وعن شجاعة الجندي المصري قال سيادته: “الذى استعاد فيها المقاتل المصري للوطن كرامته يوم أن عبر هذا الوهم الذي طال وحائط الحزن الذي امتد، فأعاد لمصر وللعرب شموخاً افتقدوه”.

ختم المجلس كلمات البرقية بإلقاء التحية على قواتنا المسلحة المصرية: “ويتقدم مجلس النواب التحية لقواتنا المسلحة الباسلة”، وتابع كلمته قائلا: “وشهدائها الأبرار الذي أقسم كل فرد فيها على الحفاظ على الأرض والعرض”.

أضاف رئيس المجلس خلال كلمته: “أن كل شبر من الأرض هى كل الأرض، فكانوا الأوفياء للقسم”، واشار سيادته الى التضحيات التي قدمها المقاتلون الشجعان: “يوم سالت دماء أبنائها الطاهرة على أرض الفيروز وقوداً النصر غاب عنا، حققناه يوم العبور العظيم، يوم أن تساقطت أحجار خط بارليف كأوراق الخريف”.

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