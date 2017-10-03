“حماية المستهلك” تناشد المواطنين بالتواصل إلكترونيا أو من خلال رقم 19588

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انتشر مؤخرا في الدولة المصرية الحديث عن الأدوية المغشوشة وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان ودور الجهات المسؤولة والرقابية في الدولة المصرية عن ضبط الأدوية والمنتجات المغشوشة في السوق المصري لحماية المستهلك المصري من هذه المشكلة الكبرى التي تشكل خطر على الصحة العامة.

وتابع موقع مصر 365 تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب في هذا الصدد حيث أعلن أن جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي وهو المنوط بدور الضبطية القضائية ليتم تحويل أي أدوية مقلدة يتم تحويله إلى النيابة العامة.

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وأضاف اللواء عاطف يعقوب أن جهاز حماية المستهلك في إطار تعاونه مع تنمية التجارة سيتم تطبيق آلية يتم من خلالها معرفة المنتج المسجل والذي يحمل علامة تجارية مسجلة وله سجل تجاري مسجل لتتم تحت مسمى “يحدد ويتتبع”، حيث يستطيع من خلال هذا النظام أن تستطيع الأجهزة الرقابة أن تميز ما بين المنتجات المقلدة وبين المنتجات الأصلية الغير مقلدة، وأشار أن تقليد العلامات التجارية أو العبوات أو الماركات يتم فيها استخدام أحدث التقنيات لتؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث مشاكل كبيرة جداَّ للمستهلك حيث لا يستطيع التميز بين المنتج الأصلي وبين المنتج المقلد.

ووجه اللواء عاطف يعقوب نداء إلى المواطن المصري أنه في حالة شكه بين المنتج الأصلي وبين المنتج المغشوش يتصل على رقم 19588، أو يتم تنزيل تطبيق حماية المستهلك باللغة العربية أو “LTC” باللغة الإنجليزية حيث سيتم تنزيل برنامج يوجد به جميع التحذيرات والأخبار، وكيف تقوم بتقديم شكوى، وكيف تقدم بلاغ يوجد على هذا التطبيق ليتم من خلاله أخذ رقم الشكوى ليتم من خلاله متابعة الشكوى أو البلاغ عن شكوى.

وشدد اللواء عاطف يعقوب على ضرورة تواصل المستهلكين المصريين مع جهاز حماية المستهلك في حالة وجود شك في أي منتج ليتم التأكد منه ومن خلال الأجهزة الرقابية الأخرى مثل مباحث التموين ليتم إدراج حملات ليتم تتبع مصدر المنتج بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

وأشار اللواء عاطف يعقوب أن كل دواء لم يتم دخوله من مصدر شرعي حتى لو كان دواء أصلي وليس مغشوش فإنه يعد خطر على الصحة العامة ولابد من ضبطه من الأسواق المصرية حيث أنه غير مسجل في الدولة المصرية ولم يتم معرفة المواد الكيميائية التي يتكون منها، أوضح أنه تم ضبط 216 دواء مهرب في منطقة العجوز ليس له أصل ولم يتم دخوله عبر مصادر شرعية للدولة.

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