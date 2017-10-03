أخبار الطقس اليوم الثلاثاء.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء فى البيان الرسمي الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس اليوم الثلاثاء أنه يتوقع أن تعود مرة أخرى درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لكي يتمكن المواطنين من الاستمتاع بالطقس الخريفي حيث يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل اليوم على أغلب مناطق السواحل الشمالية على أن يكون الطقس مائل للحرارة وذلك على أغلب مدن ومحافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة ويمتد حتى يصل إلى محافظات شمال الصعيد ثم يصبح الطقس حار خلال اليوم على أغلب مناطق جنوب الصعيد فى ساعات النهار على أن تكسر الموجة ويصبح الطقس لطيفًا ليلا.

من جهة أخرى، أعلن خبراء الأرصاد أنه سوف تقل الرؤية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وسوف يشهدها المواطنون في عدد من المناطق المتفرقة من شمال البلاد بالإضافة إلى وسط سيناء، كما جاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على شمال البلاد كما يتوقع أن يسود على حركة الرياح أن يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما أشار الخبراء إلى أنه سوف تنشط حركتها خلال اليوم على غرب البلاد بالإضافة إلى جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، كما ورد أنه يتوقع أن تنشط حركتها اليوم على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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أما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة كما يتوقع خبراء الأرصاد أنها سوف تكون مرتفعة أما عن حركة الموج فيه فيتوقع أن تكون ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم وتصبح ما بين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة عليها جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء في بيان هيئة الارصاد عن أخر أخبار الطقس اليوم أنه يتوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:

القاهرة 22 30

بلطيم 21 28

الإسكندرية 21 27

السلوم 21 26

مطروح 21 27

طابا 17 30

رفح 17 28

وسط الدلتا 22 30

سيوة 21 30

الإسماعيلية 20 31

دمياط 23 27

العريش 17 29

كاترين 17 28

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 35

مرسى علم 26 33

نخل 14 29

بنى سويف 21 31

الفيوم 21 31

رأس سدر 22 30

بورسعيد 23 27

السويس 20 31

المنيا 20 32

نويبع 25 32

الطور 23 31

أسوان 25 38

أبوسمبل 24 37

قنا 23 36

الأقصر 23 37

أسيوط 20 32

سوهاج 21 34

ابو رماد 22 34

راس حدربة 22 33

الوادى الجديد 22 35

شلاتين 23 35

حلايب 23 33.