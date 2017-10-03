“محكمة الأسرة” بأسوان توافق على تعيين أصغر مأذونة شرعية لعام 2017

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تابع موقع مصر 365 موافقة محكمة الأسرة التابعة لمحافظة أسوان خلال العام الجاري 2017 على تعيين ثاني امرأة لتشغيل وظيفة مأذون شرعي.

حيث وافقة للمرة الثانية محكمة الأسرة التابعة لمحافظة أسوان خلال العام الجاري على تعيين امرأة لتشغل منصب مأذون شرعي، حيث كانت هذه المهنة قاصرة فقط على الراجل في الوقت السابق، والآن أصبحت من حق المرأة في جمهورية مصر العربية أن تشغل منصب مأذون شرعي داخل المجتمع المصري.

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حيث تم اختيار “سمر محمد بركة” لشغل وظيفة مأذون شرعي في قرية بنبان بحري التابعة لمحافظة أسوان، لتصبح “سمر محمد بركة” أصغر امرأة مصرية من الناحية العمرية لتشغل وظيفة مأذون شرعي في مصر حيث لم تتجاوز سن السادسة والعشرين من عمرها.

والجدير بالذكر أن “أم كلثوم يونس حسنين” هي أول امرأة يتم تعيينها في مهنة المأذون الشرعي في محافظة أسوان خلال العام الحالي 2017 وبالتحديد في شهر مايو السابق، وتلحق بها في شغل المهنة المرأة الثانية في شهر أكتوبر الجاري لعام 2017 “سمر محمد بركه”.

والجدير بالذكر أن “سمر محمد بركة” البالغة من العمر ستة وعشرين سنة، وقد حصلت على ليسانس كلية الحقوق في عام 2013/ 2014، وتقدم لشغل وظيفة مأذون بقرية بنبان بحري التابعة لمحافظة أسوان بعد وفاة عمها لتخلفه في تولي وظيفة المأذون الشرعي للمنطقة حيث أن عمها لحقته المنية في نفس العام الذي أنهت فيه فترة دراستها من كلية الحقوق.

وبعد موافقة محكمة الأسرة التابعة لمحافظة أسوان على قرار تعيين “سمر محمد بركة” مأذون شرعي في قرية بنبان بحري تنظر أن يتم تسليمها أحكام ودفاتر الزواج لتمارس مهنة المأذون الشرعي على أرض الواقع في قرية بنبان بحري خلال الفترة القليلة القادمة.

وحصلت أيضا “وفاء قطب” على لقب أصغر مأذونة في جمهورية مصر العربية خلال العام الماضي 2016، حيث تم تعيينها لشغل وظيفة مأذون شرعي في محافظة الإسماعيلية وهي في عمر ثلاثين عام، ثم تولت “سمر محمد بركة” وهي في عمر السادسة والعشرين سنة فقط لتستحق لقب أصغر مأذونة تابعة لمحافظة أسوان في العام الجاري 2017.

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