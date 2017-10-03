“الجيل الرابع” وراء ارتفاع أسعار “كروت الشحن مسبقة الدفع”

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تابع موقع مصر 365 في الفترة الماضية إطلاق خدمات الجيل الرابع لشركات الاتصالات الأربعة المتواجدة حاليا في السوق المصرية وهي شركة فودافون مصر، وشركة اتصالات، وشركة أورانج، والشركة الرابعة هي شركة we، وذلك في إطار تطويرات شبكات وخدمات الاتصالات والعمل على تطوير البنية التحتية في جمهورية مصر العربية والعمل على تحسين خدمات الإنترنت ونقل المعلومات والبيانات لجميع عملاء المحمول في البلاد حيث بلغ عدد عملاء شبكات المحمول حوالي مائة مليون عميل مصري.

كما قامت الحكومة المصرية بتدعيم الشركات الأربع تمثلت في العمل على توفير الترددات الخاصة بخدمات الاتصالات والعمل على حل جميع العقبات والمشكلات التي تواجه شركات المحمول من أجل تطوير قطاع اتصالات المحمول الذي يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.

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وبعد أن تم إطلاق خدمات الجيل الرابع وبالتحديد يوم الخميس الماضي أعلن “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” موافقه على رفع أسعار “كروت الشحن” بنسبة تصل إلى 36%، بناء على تقرير تم إصداره من قبل لجنة تم تشكيلها لبحث مشاكل شركات المحمول الأربعة في السوق المصرية حيث أوضحت أن أكبر مشكلة تواجه الشركات هي “ارتفاع تكاليف التشغيل” وخصوصا بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف في البلاد.

وبعد قرار رفع أسعار “كروت الشحن مسبق الدفع” بقيمة تصل إلى 36% شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة جداَّ وسرعان ما هدأت هذه الضجة ويستعد المواطن المصري في الوقت الراهن إلى دفع المزيد من أجل الحصول على خدمة الجيل الرابع الجديدة.

ويعمل “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” في الوقت الحالي على شراء معدات حديثة تعمل على اختبار كفاءة وجودة شبكات اتصالات المحمول في السوق المصرية وهل تتوافق مع معايير الخدمات العالمية بعد إطلاق خدمات الجيل الرابع.

وتعد زيادة كروت الشحن هي الأولى من نوعها والأكبر من نوعها التي يتم تطبيقها في السوق المصري منذ بداية خدمات الهاتف المحمول في مصر، حيث قامت شركات المحمول الأربعة في جمهورية مصر العربية بدفع العديد من المليارات من أجل تطوير محطات الاتصالات وإدراج تكنولوجيا الجيل الرابع المتطورة بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية التحتية التابعة لشبكة الشركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة المصرية بنسبة تصل إلى 80%.

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