“البيئة” تحذر من وجود أتربة في الجو وتشدد على ضرورة الإبلاغ عن حرق قش الأرز

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تنتشر الأتربة في هواء جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية ويعرض موقع مصر 365 تعليل رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية “الدكتور أحمد عبدالعال” حيث أوضح أن الأتربة المتواجدة حالياً في الجو تأتي نتيجة تأثير منخفض صحراوي وبالتحديد في منطقة الصحراء الغربية.

وأشار الدكتور أحمد عبد العال أنه بدأ من اليوم الموافق الثلاثاء يتشهد البلاد تحسن كبير من الحالة الجوية وتراجع نسبة التربة، كما ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها العادية.

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وقدم الدكتور أحمد عبدالعال نصيحة إلى كل من يقود سيارة أن يتوخى الحذر والحيطة وخصوصا في الساعات الأولى من الصباح حيث تنتشر الشبورة المائية بصورة كثيفة مما يؤثر على معدلات الرؤية.

والجدير بالذكر أن وزارة البيئة المصرية قد قامت بنشر بيان صادر عنها بعد أن تم مراجعته من قبل بيان الأرصاد اليومي الذي يتم نشره من قبل “شبكة الرصد” التابعة إلى وزارة البيئة، وأظهرت فيه الحالة الجوية حيث أشار البيان إلى انخفاض في مؤشرات جودة الهواء في محافظة القاهرة خلال فترة زمنية تصل إلى عدد من الساعات بسبب وجود أتربة ورمال عالقة في الهواء، بسبب نشاط الرياح المحملة بالأتربة والرمال على غرب جمهورية مصر العربية، وكذلك مع وجود نشاط مماثل في منطقة البحر الأحمر بالإضافة إلى منطقة السويس لتمتد إلى محافظة القاهرة الكبرى وتؤثر على جودة الهواء بوجود اتربة ورمال عالقة في الهواء.

وأظهرت التوقعات الجوية الصادرة عن “منظومة الإنذار المبكر بملوثات الهواء بوزارة البيئة المصرية” أن العوامل الجوية مهيأة في الفترة الحالية حيث تتركز الملوثات الجوية في مناطق محافظة القاهرة وهذا على مدار الثمانية والأربعين ساعة التالية لتبدأ من مساء يوم الاثنين وحتى مساء الليلة.

ووجهت وزارة البيئة المصرية نداء إلى المزارعين للعمل على الاستفادة من منظومة وزارة البيئة المصرية للعمل على جمع مخلفات الأرز “قش الأرز”، وذلك بعدم حرقه وخصوصا في الفترة القادمة مع بداية “الخريف” ووجود ظاهرة “الانعكاس الحراري” التي تعمل على مضاعفة الإحساس بأدخنة الحريق وذلك عن طريق حبس الأدخنة الناتجة عن إحراق قش الأرز.

وشددت وزارة البيئة على جميع المواطنين المصريين إلى سرعة الإبلاغ عن حرق قش الأرز أو أي تلوث ناتج عن أنشطة صناعية أو موجود مكامير الفحم عن طريق الخط الساخن لشكاوى وزارة البيئة “19808” أو عبر إرسال رسالة عبر الواتس آب على الرقم التالي “01222693333”.

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