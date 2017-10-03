مصدر في احدى شركات المحمول: الكروت المباعة قبل 29 سبتمبر سوف تحمل 100% من قيمة الكارت

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كشف موقع مصر 365 عن الزيادة التي ظهرت في أسعار كروت الشحن في جمهورية مصر العربية، حيث انه خلال يوم الجمعة الماضية، قام كل من شركات المحمول المصرية “فودافون، اتصالات، موبينيل” بتقليل قيمة الرصيد في كروت الشحن حيث انه تم خصم حوالي 30 في المية من قيمة الشحن في كل كارت شحن يحصل عليها العملاء.

والجدير بالذكر أن أحد المصادر المسئولة في أحد شركات المحمول المصرية، قد صرح بتصريح مفاجئ وجديد وذلك التصريح يخص جميع العملاء الموجودين في خطوط الشبكات الثالثة بخصوص كروت الشحن، حيث قال أن الكروت التي تم بيعها للعملاء قبل يوم 29 من شهر سبتمبر لم يتم سريان قرار انخفاض قيمة الشحن عليها، أيان الكروت التي تم بيعها قبل صدور وتنفيذ قرار الهيئة القومية للاتصالات الخاصة بزيادة الأسعار في كروت الشحن أو تقليل قيمة في كروت الشحن لكل شبكات الاتصالات الموجودة في مصر.

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وقد اضاف المصدر مسئول خلال تصريحه أن كل كروت الشحن التي تم شراؤها من قبل العملاء التابعين للشركات الثلاثة في تاريخ يوم 29 من شهر سبتمبر الماضي وذلك قبل أن يتم تنفيذ ذلك القرار سوف تتضمن القيمة القديمة في كروت الشحن الخاصة بالشركات ، ولم يتم تطبيق النظام الجديد التي تم اتباعه بعد صدور القرار عليها ، حيث أن المصدر قد أوضح خلال كلامه أن مثلاً الكارت الذي كان يتم بيعه بقيمة 10 جنيه ويدفع العميل 11 جنيها ثم يحصل على 10.30 جنيه من قيمة الرصيد ولن يحصل على القيمة وفقا للسياسة الجديدة وهي 7 جنيهات، إذا لن تطبق عليه الزيادة الجديدة التي قام باقرارها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مصر.

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ويذكر أن المصدر مسئول في إحدى شركات المحمول قد صرح في تصريح صحفي بأن أسعار الباقات الصغيرة سوف تنخفض، وقد قال ان السبب في ذلك هو ان العميل أصبح الان يقوم بتسديد الضرائب كاملة، وقد صرح أيضا إلى أن قرار رفع أسعار كروت الشحن في الشركات الثلاثة بنسبة تصل إلى حوالي 36% لن تتم ملاحظته الان لكن يجب الانتظار عدة أشهر لكي نلاحظها.