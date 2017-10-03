“الجيش الميداني الثاني” يدمر نفق رئيسي في شمال سيناء

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تعد منطقة شبه جزيرة سيناء جزء غالي وعزيز على الأراضي المصرية، وتعرف أيضا “بأرض الفيروز” وهي شبه جزيرة صحراوية على شكل مثلث تقع في غرب قارة آسيا، وهي الجزء الشمالي الشرقي من جمهورية مصر العربية.

وتبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء حوالي 60088 كيلومتر مربع أي تشكل نسبة 6% من مساحة جمهورية مصر العربية الإجمالية، وتنقسم شبه جزيرة سيناء إلى محافظة شمال سيناء، ومحافظة جنوب سيناء، ومدينة بور فؤاد، ومدينة القنطرة شرق، وحي الجناين.

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ويبلغ عدد سكان شبه جزيرة سيناء في شهر أبريل لعام 2013 تبعا لآخر تعداد سكاني تم حوالي خمسمائة وسبعة وتسعين ألف نسمة يعيش أغلب سكان شبه جزيرة سيناء حياة البدو.

وفي الفترة الأخيرة انتشر عناصر متشددة ومتطرفة في منطقة شبه جزيرة سيناء قامت بالعديد من التفجيرات في المنطقة التي استهدفت عناصر من القوات الأمنية وعناصر القوات المسلحة التي أدت إلى سقوط العديد من شهداء الدفاع عن هذا الوطن الغالي.

وتابع موقع مصر 365 ما قامت به القوات المسلحة وبالتحديد “قوات إنفاذ القانون العاملة بالجيش الثاني الميداني”، بعملية أدت إلى اكتشاف نفق رئيسي قائم على الشرط الحدودي في منطقة “شمال سيناء”.

وقامت عناصر إنفاذ القانون التابعة “للجيش الثاني الميداني” من تدمير النفق الذي تم اكتشافه في منطقة شمال سيناء، كما أسفرت العملية أيضا من العثور على دراجة نارية تابعة لعناصر إرهابية في منطقة شمال سيناء، كما تم ضبط حوالي ستة عشر كيلوجرام من “البانجو” الذي يعد من ضمن المواد المخدرة وذلك في أحد المعابر القائمة في منطقة شمال سيناء.

والجدير بالذكر أن العناصر التابعة للقوات المسلحة تستهدف محاربة بل والقضاء على العناصر الإرهابية والمتطرفة التي تستوطن في منطقة شبه جزيرة سيناء للعمل على مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة جميع العناصر الإجرامية والإرهابية والتكفيرية المتواجدة في شبه جزيرة سيناء.

كما قامت “قوات إنفاذ القانون التابعة للجيش الميداني الثاني” في إطار تعاونها الدائم مع عناصر الشرطة المدنية على استكمال عملياتها التطهيرية للقضاء على جميع بؤر التطرف والإرهاب القائمة والتي تمارس في منطقة شبه جزيرة سيناء عموما وفي منطقة شمال سيناء خصوصاً.