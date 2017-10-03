قوات الأمن تلقى القبض على نصاب بعمر ال18 عام

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قامت قوات الأمن التابعة لمحافظة البحيرة خلال الساعات القليلة الماضية بالقبض على أصغر نصاب، و قد أوضحت التصريحات التي قامت بها مجموعة من قوات الأمن أن التهم التي تم توجيهها له هي عبارة عن قضايا احتيال ونصب على المواطنين.

وقد أضافت التصريحات أن تلك القضايا قام بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال إعلانات توظيف الأموال التي تم الإعلان عنها خلال الصفحات التي أنشأها على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.

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حيث جاءت التصريحات لتُشير إلى قيام رئيس المباحث التابع لكَفر الدوار بإرسال إخطار إلى مدير أمن البحيرة اللواء “علاء عبد الفتاح”، وقد أفاد الإخطار، قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على أحد طلاب كلية التجارة ” م م ” البالغ من العمر 18 عام.

وجاء هذا خلال قيام الطالب بالتقدم إلى القسم بتقديم محضر ضد أحد أصحاب المحلات وذلك بسبب المشادة التي جرت بينهم في المصعد، بينما قامت قوات الأمن بالقبض عليه نتيجة الحكم الصادر في حق الشاب بالحبس.

كما أعلن أحد الضحايا خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن المتهم قد قام بأعمال النصب وذلك من خلال الصفحات التي أنشأها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي قام من خلالها بالإعلان عن إقامة كيان استثماري يقوم من خلاله بتوظيف الأموال للضحايا.

وقد تمكن المتهم من إتمام عمليات نصب قاموا من خلالها بالاستيلاء على مبلغ 5 ملايين جنيه، وذلك من الضحايا ممن قاموا بالوثوق في الإعلانات الوهمية التي قام بها التشكيل العصابي.

هذا وتقدم الضحايا خلال الفترة الماضية بالتقدم إلى مباحث الأموال العامة وذلك للتقدم بعدد من المحاضر، وكان من بين تلك المحاضر، محضر رقم 2424 التابع لعام 2017، وكان هذا خلال قسم الشرطة التابع لكَفر الدوار وقد تم خلال هذا القسم بإصدار قرار حبس للمُتهمين لمدة سنة.

جاء هذا خلال التصريحات التي قامت بها قوات الأمن، والتي أوضحت خلالها كافة التفاصيل التي تتعلق بتلك القضية، وكذلك الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بخصوص تلك القضية من قبل الجهات المعنية.

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