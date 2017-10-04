أخبار الطقس اليوم الأربعاء.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الأربعاء خلال ساعات النهار على أغلب السواحل الشمالية طقس معتدل على أنه سوف يكون مائل للحرارة وذلك على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة وأنه سوف يمتد حتى يصل إلى محافظات ومناطق شمال الصعيد وأنه سوف يكون حار على محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار وأن الطقس سوف يصبح لطيف ليلا.

من جهة أخرى ورد في بيان هيئة الأرصاد أنه سوف تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على أغلب المناطق المتفرقة من شمال البلاد بالإضافة إلى وسط سيناء، كما يتوقع أن تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة وذلك على كلاً من شمال البلاد وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أن أغلبها سوف تكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها خلال اليوم على أغلب السواحل الغربية بالإضافة إلى شمال الصعيد ومحافظات جنوب سيناء، كما ورد في بيان الأرصاد أنه سوف تنشط حركتها على كلاً من البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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أما بالنسبة إلى حالة البحرين المتوقعة خلال اليوم فقد جاء أنه يتوقع أن يسود اليوم على البحر المتوسط بالإضافة إلى البحر الأحمر طقس معتدلة ثم يتغير ويصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنه سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء فى بيان الأرصاد عن أخبار الطقس اليوم المتوقعة، خلال ساعات اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر، فكانت درجات الحرارة الصغرى العظمى كالتالي:

القاهرة 22 30

بلطيم 21 28

مطروح 21 26

وسط الدلتا 22 30

الإسكندرية 21 27

السلوم 20 26

سيوة 21 33

العريش 17 30

رفح 17 30

بورسعيد 23 28

دمياط 23 26

الإسماعيلية 20 30

نخل 14 28

نويبع 25 31

السويس 20 31

رأس سدر 22 35

طابا 17 29

شرم الشيخ 26 35

الطور 23 34

بنى سويف 21 30

المنيا 20 31

أسيوط 20 31

ابو رماد 22 35

راس حدربة 22 34

مرسى علم 26 34

الفيوم 21 30

الغردقة 24 34

كاترين 17 30

سوهاج 21 33

أسوان 25 38

أبوسمبل 24 38

الوادى الجديد 22 36

قنا 23 36

الأقصر 23 37

شلاتين 23 36

حلايب 23 34.