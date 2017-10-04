أول تعليق من وزير التعليم العالي حول إقامة حفل خطوبة بجامعة طنطا

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شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور “خالد عبد الغفار”، على السادة رؤساء الجامعات بإجراء تحقيق الانضباط فى قلب الجامعات على مستوى كل عناصر المنظومة التعليمية عن طريق الالتزام بالقوانين والضوابط الجامعية ورفض أي تعديات أو عدم اتباع الأصول والأعراف الجامعية.

استقبل الدكتور “خالد عبد الغفار”، تقريرًا توضيحيا تفصيليا من القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، الدكتور “إبراهيم سالم”، حول إقامة حفل خطوبة فى الحرم الجامعي، كما أنه أحيط علمًا بكل الإجراءات القانونية التي عملت الجامعة على اتخاذها تجاه هذه الواقعة.

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حيث أكدت جامعة طنطا من خلال بيان خاص: “ردًا على ما تم تداوله فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة إقامة حفل خطوبة بجامعة طنطا”، مضيفا: “تؤكد الجامعة على قيام طالب بكلية الحقوق جامعة طنطا بالاتفاق مع أخصائي الأمن بكلية الحقوق”، كما ذكر البيان ضرورة إخبار مدير أمن الكلية: “والذي أعطاه الإذن بإقامة حفل الخطوبة دون إعلام مدير أمن الكلية رغم تواجده بها”.

كما تحدث البيان عن تفاصيل الواقعة: “عليه قام طالب بالفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، وطالبة بالفرقة الثالثة انتساب بكلية الحقوق بجامعة طنطا بإقامة حفل الخطوبة”، هذا بالإضافة إلى: “القيام بأفعال تناقض الأعراف والتقاليد الجامعية”.

تابعت الجامعة خلال البيان: “قام الدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إحالة الموضوع للتحقيق”، وترتب على تلك الواقعة: “وبناء عليه تم إصدار قرار بوقف أخصائي الأمن احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات معه فيما نسب إليه في الواقعة المذكورة أعلاه”، مضيفة: “طبقًا لنص القرار رقم 2539 بتاريخ 3/10/2017 كما قام بالموافقة على ما انتهت إليه مذكرة الإدارة القانونية بكلية الحقوق من إحالة كافة الطلاب المشاركين في الحفل إلى مجلس تأديب الطلاب بكلية الحقوق”.

أضافت الجامعة: ” مع إرسال صورة من أوراق التحقيق الخاصة بالطالب مناع محمد السعدني إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة المنوفية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات”، وهذا حيث إن: ” الطالب سالف الذكر من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، ولا ولاية لجامعة طنطا عليه في هذا الشأن”.

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