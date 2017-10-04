“محافظ الغربية” يتدخل لاستئناف صرف معاش الأسرة التي عرضت نفسها للبيع

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تابع موقع مصر 365 إعلان أسرة مصرية تتكون من أربعة أفراد من عرض نفسها للبيع في محافظة الغربية أمام ديوان عام محافظة الغربية، بسبب ارتفاع الأسعار وحالة الغلاء الحالية وعدم قدرة الأسرة على الإنفاق على أطفالها حيث أن الأسرة تتكون من أربعة أفراد زوجين وطفلة وطفل، وخصوصاً بعد إيقاف صرف معاش التضامن الاجتماعي المخصص للأسرة.

وقام محافظ الغربية اللواء “أحمد ضيف صقر” باستجابة سريعة منه أن يتم استئناف صرف معاش التضامن الاجتماعي المخصص للأسرة التي رفعت لافتة مكتوب عليها “أسرة للبيع انتاج 21 يناير و30 يونيو” وتم كتابة رقم هاتف أسفل هذه النصوص.

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وشدد اللواء “أحمد ضيف صقر” بسرعة صرف معاش الضمان الاجتماعي المخصص للأسرة للعمل على تخفيف العبء عن كاهل هذه الأسرة التي تعاني من ارتفاع النفقات المعيشية، حيث تملكت حالة من اليأس على مشاعر هذه الأسرة التي دفعتهم للوقوف أمام ديوان عام محافظة الغربية وحاملين لافتات كتب عليها “أسرة مصرية للبيع موديل 21 يناير و30 يونيو” حيث قام العديد من المارة بالتقاط صور للأسرة وتدخل الأمن العامل في ديوان عام المحافظة بإيقاف المارة عن التقاط الصور للأسرة.

والجدير بالذكر أن الأسرة تتكون من زوج يسمى “عباس علي خير الله” البالغ من العمر أربعة وأربعين عام، وزوجته التي تسمى “عبير عبدالغفار” البالغة من العمر ثلاثة وثلاثين سنة، ويعاني الزوج من حالة من العجز، وكذلك ابنه يعاني من عجز وراثي يسمى “عبدالرحمن عباس علي خير الله” وهو في الصف الأول الثانوي، وطفلة تسمى “ندا عباس علي خير الله” الطالبة في الصف السادس الابتدائي، أعربت الأسرة عن حزنها الشديد وعدم قدرتها على المعيشة والإنفاق على أبنائها الدارسين وخصوصا عندما تم توقف معاش التضامن الاجتماعي الذي كان مخصص للأسرة وتعتمد عليه في جميع نفقاتها حيث أن رب الأسرة يعاني من حالة عجز، وتجاهل المسؤولين لطلب استئناف صرف معاش التضامن الاجتماعي مما أدى إلى عدم قدرة الأسرة من الإنفاق في ظل ارتفاع الأسعار وحالة الغلاء التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، وخصوصا بعد توقف معاش التضامن الاجتماعي.

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