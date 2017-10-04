تعرف علي خطوات استخراج جواز سفر مصري بدل منتهي أو ممتلئ الصفحات

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خرجت بعض التصريحات الأمنية من قبل مصدر أمني كاشفة عن أسهل الطرق الممكنة والتي من خلالها يمكن لأي مواطن قد أنتهي جواز السفر الخاص به أو امتلأت صفحاته نتيجة تكرار السفر أن يقوم بالحصول على جواز سفر جديد بدل المنتهي منه أو الذي أصبح ممتلئ الصفحات.

جاء في تصريحات المصدر الأمني، أنه بالنسبة إلى الشخص مقدم الطلب من أجل الحصول عي جواز سفر جديد يجب عليه أن يقوم بالتوجه إلى أقرب قسم جوازات تابع له بحيث يكون القسم موجود وتابع الاختصاص المكاني، ثم يقوم المواطن بطلب سحب نموذج 29 من أجل جوازات واستيفاء البيانات حيث تتم هذه الخطوة طبقًا للتصريحات بواسطة صاحب الشأن.

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يجب أن يتقدم المواطن أيضًا بتقديم الجواز المنتهي منه أو يقدم الجواز الذي أكد أنه ممتلئ الصفحات، بالإضافة إلى أن يرفق مع الجواز صور وأصول المستندات الخاصة به والتي هي عبارة عن “بطاقة الرقم القومي بحيث يكون مسجل بها ايضًا البيانات الخاصة بجواز السفر السابق محل الواقعة.

ورد أنه يجب على المتقدم أن يقدم ايضًا عدد 3 صور خلفية بيضاء في حالة تقديم طلبه إلى الجوازات، كما ورد في التصريحات أن يقوم المواطن بتجميع كل هذه الاوراق والصور ثم يقوم بتقديمها إلى الموظف المختص، على أن يقوم بتسديد مبلغ مالي قدر بحوالي 135 جنيها تحت بند قيمة الرسوم.

كما أضاف المصدر في تصريحاته أنه يمكن للمواطن العودة من جديد إلى المكتب بعد 3 أيام من أجل استلام جواز السفر وذلك خاص بسكان القاهرة الكبرى أما من جهة أخرى قد ورد بالنسبة إلى سكان باقي المحافظات المصرية يمكنهم الحصول على جواز السفر بعد مرور 5 أيام فقط.

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