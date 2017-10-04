السيسي يزور قبر الجندي المجهول في ذكرى أحداث السادس من أكتوبر

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قام موقع مصر 365 بمتابعة كل الفعاليات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاحتفالات السنوية الذي قوم بها من أجل الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

والجدير بالذكر انه قد قام رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة قبر الجندي المجهول، وذلك خلال صباح اليوم الأربعاء، حيث قام السيسي بوضع إكليلًا من الزهور على القبر، ثم قام بقراءة صورة الفاتحة ترحمًا على كل الشهداء المصرين الأبرار الذين قاموا بالتضحية بأرواحهم فداءً للوطن، وجاء ذلك الأمر في إطار الاحتفالات السنوية التي تقوم بها مصر في ذكرى السادس من أكتوبر، حيث ان هذه هي الذكرى الرابعة والاربعين للحرب ما بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية في سيناء.

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ويذكر أنه كان في استقبال الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي عند قبر الجندي المجهول كلا من القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي،ومعه وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي.

وبعد الانتهاء من ذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتقال الى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقام بوضع إكليل من الزهور على قبره، ثم قام بقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه ثم قام بمصافحة كامل عائلة الرئيس الراحل.

وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصافحة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال ، وقام ايضا بمصافحة كلا من رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، ومن قامات الدينية التي قامت بالحضور في الاحتفال كلا من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى ذلك قام بالحضور عدد من الوزراء المصريين وعدد من قادة الأفرع الرئيسية وغير عدد كبير من كبار قادة في القوات المسلحة المصرية .

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وبعد الانتهاء من زيارة قبر الجندي المجهول قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذهاب إلى مسجد جمال عبد الناصر الذي يقع في كوبري القبة، حيث انه قد قام بزيارة قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقام بوضع إكليل من الزهور على قبره وقرأ الفاتحة ثم قام بمصافحة افراد اسرته.