تعرف على اختصاصات عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الـ17

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ورد أنه يحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يكون موجود بكامل أعضائه، حيث يختص المجلس بدراسة جميع المسائل العامة والتي تكون متعلقة بشأن القوات المسلحة المصرية بالإضافة إلى الاستعدادات للحرب اتخاذ أي قرارات متعلقة بشأنها، كما أنها تعد مختصة بـ 17 جزء هام من امور الدولة وهم كالأتي:

يعتبر المجلس الأعلى مسؤول عن الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية والمهام الاستراتيجية التي تخص القوات المسلحة. كما تعد القوات المسلحة مسؤولة عن شكلها وتنظيمها وترتيبها التنظيمي بالإضافة إلى عملية التطوير المستقبلي. من مسؤولياتها الاستعداد القتالي لها. ورد أنها مسؤولة عن استكمال سياستها بالإضافة إلى أسس التعبئة الخاصة بها. تجهيز مسارح العمليات الحربية. تعد القوات المسلحة مسؤولة عن اقتراحات التجنيد بالإضافة إلى القواعد المنظمة لخدمة الأفراد. من مسؤولياتها المحافظة على أمن وسلامة أفراد وأبناء القوات المسلحة. من مسؤولياتها سياسة إيواء القوات بالإضافة إلى دراسة حالة الانضباط العسكري والاهتمام بالروح المعنوية. تعد القوات مسؤولة عن سياسة تدريب القوات وإجراء التدريبات والمناورات المشتركة. عرض تقارير قادة الأفرع الرئيسية بالإضافة إلى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات من أجل أن يتم الوقوف على حالة الاستعداد القتالي الخاصة بشأن القوات المسلحة. إقرار وثيقة خاصة بشأن السياسة العسكرية. إصدار وثيقة التحديات والتهديدات العسكرية الحالية للدولة. إعداد الدولة للحرب بالإضافة إلى الدفاع ويتم ذلك بالتعاون مع أعضاء مجلس الدفاع الوطني وبمشاركة مجلس الأمن القومي. دراسة حالة الحرب كما أنها مسؤولة عن إرسال قوات عسكرية خاصة إلى الخارج. إعداد تقدير خاص بشأن الموقف السياسي العسكري. كما يتم التعاون والتنسيق ايضًا مع أعضاء مجلس الأمن القومي حتى يتم التمكن من تحديد العدائيات الداخلية بالبلاد بالإضافة إلى الارتباطًا بدور القوات المسلحة ايضًا في هذا الشأن. تعد القوات مسؤولة عن أي موضوعات يرى وزير الدفاع أنه يجب عرضها مباشرة على المجلس.

وعن قرارات المجلس فإنها تصدر في شكل قرار أو توجيه من قبل السيد وزير الدفاع، وتم اتخاذها بعد عرضها علي باقي أعضاء المجلس ثم ترسل القرارات بالإضافة إلى التوجيهات إلى الجهات المختصة لكي يتم البدء في التنفيذ.

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