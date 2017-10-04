تعرف على التاكسي النهري الجديد المدرج من قبل “القاهرة للنقل”

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يعد التاكسي النهري هو أحد وسائل النقل التي سعت الحكومة المصرية الحالية لإدراجه ضمن منظومة النقل في جمهورية مصر العربية.

تابع موقع مصر 365 إعلان شركة القاهرة للنقل تحصيل تراخيص ليتم إدراج مشروع “التاكسي النهري”، حيث تعتزم الشركة إدراج ستة مراسي نهرية للعمل على إطلاق خط التاكسي النهري.

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كما تم تجهيز ثمان أتوبيسات نهري على أن تكون سعة كل أتوبيس ما بين عشرة إلى عشرين راكب، كما أن مواعيد عمل الأتوبيسات النهرية ستبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً على تمام الساعة العاشرة مساءً كل يوم للعمل على توفير خدمات نقل المواطنين على مدار ساعات عديدة خلال اليوم.

كما ستقوم شركة القاهرة للنقل بدفع مبلغ يصل إلى مائتين وأربعين ألف جنيه مصري كل عام إلى وزارة النقل والمواصلات في مقابل منح “شركة القاهرة للنقل” ترخيص تشغيل مشروع التاكسي النهري.

وصرحت شركة القاهرة للنقل أن سعر تذكرة التاكسي النهري تتراوح ما بين خمسة عشر إلى خمسة وثلاثين جنيه مصري وسيتم تحديد سعر التذكرة على حساب المسافة وعدد المحطات البحرية.

وصرحت شركة القاهرة للنقل أن تشغيل “التاكسي النهري” سيتم إدراجها من منطقة المعادي إلى منطقة التحرير، وأيضا من منطقة “الزمالك” على “جامعة القاهرة”، كما سيتم إدراج الخدمة أيضا من منطقة “التحرير” إلى منطقة “القناطر الخيرية”.

كما صرحت “شركة القاهرة للنقل” أن زمن التقاطر بين رحلات التاكسي النهري بين كل رحلة بحرية والآخر حوالي نصف ساعة.

والجدير بالذكر أنه تم الاتفاق فيما بين وزير النقل سعد الجيوشي والدكتور “أحمد زكي بدر” وزير التنمية المحلية على إدراج التاكسي النهري للمحطات الحالية في نهر النيل التابعة “لهيئة النقل العمل” التي يستخدمها “الأتوبيس النهري”.

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وصرح المتحدث باسم وزارة النقل “أحمد إبراهيم” قائلا “موافقة وزير التنمية المحلية على طلب وزير النقل سوف يعمل على تسهيل الكثير من سرعة التشغيل الرسمي للتاكسي النهري”.

كما صرح رئيس النقل العام ورئيس هيئة النقل النهري على تنفيذ آليات الاتفاق على تطوير محطات الاتوبيس النهري الحالية لتعمل على استيعاب الأتوبيس النهري والتاكسي النهري في نفس الوقت.